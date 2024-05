OTTIMA soundbar Samsung 2023 in offerta su eBay!

Acquistare prodotti tecnologici dell'anno precedente spesso consente di risparmiare notevolmente, anche su articoli di fascia medio-alta come la soundbar Samsung HW-Q600C. Attualmente disponibile su eBay a 304,40€, l'offerta diventa ancora più vantaggiosa grazie all'applicazione del coupon "PSPRMAY24", che permette di acquistare questa soundbar a 289,40€. È un'opportunità da non perdere per chi desidera un sistema Dolby Atmos completo di subwoofer, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto di 15€ durante il checkout.

Samsung HW-Q600C, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung HW-Q600C è perfetta per gli amanti del cinema e dei videogiochi che vogliono trasformare il loro salotto in un vero e proprio centro di intrattenimento. Grazie a tecnologie all'avanguardia come Dolby Atmos e DTS:X, questa soundbar di qualità offre un audio 3D coinvolgente, con suoni provenienti da tutte le direzioni per un'esperienza immersiva senza precedenti.

Con una potenza di 360W, audio a 3.1.2 canali, un subwoofer wireless e altoparlanti firing-up, la Samsung HW-Q600C è progettata per chi non vuole compromettere la qualità del suono. La compatibilità con il telecomando TV Samsung semplifica il controllo di potenza e volume, eliminando la necessità di un telecomando aggiuntivo. Inoltre, la connessione Bluetooth assicura un collegamento senza fili tra la soundbar e la TV, mantenendo gli spazi ordinati e liberi da cavi visibili.

Inoltre, la tecnologia Q-Symphony permette una perfetta armonia con gli altoparlanti del televisore, mentre la modalità Adaptive Sound garantisce voci chiare e dettagli sonori bilanciati in ogni situazione, indipendentemente dal volume. Per gli appassionati di giochi, la Game Mode Pro offre effetti sonori 3D potenziati, rendendo ogni sessione di gioco ancora più immersiva. In sintesi, la Samsung HW-Q600C è l'ideale per chi cerca un'esperienza audio cinematografica di alta qualità direttamente a casa propria. Oggi è in offerta a 289,40€, ma ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su eBay