DOPPIO SCONTO! Samsung Galaxy A14 in offerta a meno di 128€!

Oggi Ebay propone un'offerta molto interessante per gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma in grado di offrire ottime prestazioni. Infatti, grazie a un doppio sconto offerto dalla piattaforma, oggi potete risparmiare sull'acquisto dell'ottimo Samsung Galaxy A14, attualmente in offerta a soli 127,99€! Questo smartphone è caratterizzato da uno schermo LCD FHD+ da 6,6", 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. La sua batteria da 5.000 mAh offre ore e ore di utilizzo senza preoccupazioni, caratteristica che lo rende perfetto per chi ha bisogno di poter contare su un dispositivo che dura tutto il giorno. Ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€!

Samsung Galaxy A14, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy A14 è la scelta ideale per gli utenti alla ricerca un dispositivo capace di soddisfare una grande varietà di esigenze, il tutto a un prezzo davvero molto conveniente. Con una memoria interna da 128GB espandibile e 4GB di RAM, questo smartphone è la scelta ideale per gli utenti che hanno bisogno di ampio spazio di archiviazione per app, foto, video e documenti.

Con un design moderno ed elegante, Galaxy A14 offre un ampio display LCD FHD+ da 6,6 pollici che garantisce un'esperienza visiva di alta qualità. La batteria da 5.000 mAh assicura un utilizzo prolungato, che consente di affrontare giornate intense senza il timore di rimanere senza carica.

In offerta speciale al prezzo di 127,99€, con un doppio sconto sul prezzo originale di 189,90€, Samsung Galaxy A14 è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile a un prezzo conveniente. Con un ottimo hardware, una batteria a lunga durata e una fotocamera in grado di offrire immagini in alta definizione, Galaxy A14 è uno smartphone economico da non lasciarsi scappare, soprattutto a questo prezzo!

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ durante il checkout

Vedi offerta su eBay