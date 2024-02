Saints Row Criminal Customs per PS5 a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 12,84€

Approfittate di questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi propone Saints Row Criminal Customs per PS5 a un prezzo davvero stracciato. Originalmente venduto a 18,90€, il gioco è oggi in offerta con uno sconto del 32%, grazie al quale potrete acquistarlo a soli 12,84€! Questa edizione unica comprende una serie di contenuti bonus esclusivi, come la decappottabile personalizzata e il giubbotto antiproiettile firmato Saints, per immergervi completamente nell'epica ascesa dei Saints. Esplorate il vasto e selvaggio mondo di Santo Ileso, costruite il vostro impero criminale, il tutto a un prezzo speciale!

Saints Row Criminal Customs Edition per Playstation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Siete appassionati di giochi d'azione dinamici, dove la costruzione di un impero criminale si combina con una trama vibrante e carica di humor? Allora Saints Row Criminal Customs Edition è il titolo che fa per voi. Questa versione esclusiva è pensata per i giocatori alla ricerca di un'avventura ricca di azione nel cuore di Santo Ileso, l'ambientazione più estesa della serie arricchita da scenari mozzafiato. Come abbiamo visto nella nostra recensione, la Criminal Customs Edition include due bonus speciali: una decappottabile con decorazioni personalizzate e un giubbotto antiproiettile firmato, entrambi simboli del lusso e del potere dei Saints.

Gli amanti dei giochi action troveranno in Saints Row un mondo ricco di azione e pieno di sfide, perfetto per chi ama la strategia e il brivido del rischio. Affrontare le fazioni rivali e prendere il controllo dei vari quartieri di Santo Ileso richiede coraggio e ingegno, rendendo ogni momento del gioco un'esperienza unica.

Il gioco offre una trama avvincente che mescola azione e humor, con la possibilità di esplorare un mondo vasto e diversificato. Approfittando dell'attuale offerta Amazon, potrete acquistare la Criminal Customs Edition di Saints Row al prezzo speciale di 12,84€!

