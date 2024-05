Rocket e Baby Groot LEGO a 51€: un set imperdibile per i fan!

Immergetevi nell'universo Marvel con l'affascinante offerta su Amazon per il set Rocket e Baby Groot LEGO. Non è solo una meravigliosa ricostruzione di due personaggi iconici dei Guardiani della Galassia, ma anche un'opportunità per i ragazzini dai 10 anni in su di portare l'avventura dei loro film preferiti direttamente a casa. Con un prezzo originale di 59,99€, attualmente è in offerta a soli 50,99€. Ciò rappresenta uno sconto del 15%, per un set che promette infinite possibilità di gioco e collezione. Ricco di dettagli e dotato di articolazioni mobili per pose dinamiche, insieme allo shooter a molla e alla minifigure di Baby Groot, questo set LEGO Marvel è perfetto per tutti gli amanti di questi personaggi.

Rocket e Baby Groot LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Rocket e Baby Groot LEGO è un set ricco di dettagli e snodabile, offrendo non solo un’opportunità di gioco ma anche di esposizione, rendendolo perfetto per chi desidera ricreare le avventure dei loro eroi preferiti o semplicemente esibire la loro passione per i Guardiani della Galassia. Grazie alla minuziosa articolazione e agli accessori inclusi, come lo shooter a molla e il blaster, i fan possono mettere in scena delle scene spettacolari, dando vita a nuove entusiasmanti missioni.

Il set di 566 pezzi permette di costruire una figura snodabile di Rocket alto 22 cm, ma include anche una minifigure di Baby Groot. Con articolazioni mobili per massime possibilità di gioco ed esposizione, questo set invita i bambini a esplorare l'infinito universo Marvel attraverso la costruzione e il gioco di ruolo. L'app LEGO Builder arricchisce l'esperienza con strumenti digitali per un’immersione totale nel processo di costruzione.

A 50,99€ invece di 59,99€, Rocket e Baby Groot LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan dei Guardiani della Galassia e dell'universo Marvel. Questo set non solo arricchisce le collezioni degli appassionati, ma stimola anche la creatività e le abilità di costruzione. La presenza di strumenti digitali per una costruzione più coinvolgente lo rende il regalo perfetto per gli amanti del cinema fornendo un valore aggiunto in termini di divertimento.

