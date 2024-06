Robot programmabile da costruire al prezzo TOP di 72€!

Per gli appassionati di robotica, l'Offerta di Primavera di oggi è imperdibile. Amazon presenta il Robot programmabile da Costruire di Makeblock, di solito venduto a 89,99€, ora disponibile a soli 71,99€, permettendovi di risparmiare il 20% sul suo prezzo originale. Questo robot, compatibile con programmazione Scratch e Arduino, è progettato per insegnare ai bambini di 6 anni in su i principi fondamentali dell'ingegneria e della robotica in modo divertente e interattivo. Con la capacità di rilevare ostacoli, seguire linee ed emettere suoni e segnali luminosi, stimola la creatività e il pensiero logico dei più piccoli mentre si divertono a costruirlo e a giocarci. Un regalo eccezionale per introdurre i bambini al mondo affascinante della robotica.

Robot programmabile da costruire di Makeblock, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot è una scelta eccellente per i bambini dai 6 anni in su che hanno un interesse nascente per l'ingegneria, la robotica e la programmazione. Questo kit non è solo un giocattolo, ma uno strumento educativo che introduce i concetti di base della programmazione e dell'elettronica in un modo che è sia divertente che interattivo. Grazie alla compatibilità con la programmazione Scratch e Arduino, permette ai piccoli utenti di fare i primi passi nel mondo del coding strutturato, promuovendo allo stesso tempo il pensiero logico, la creatività e migliorando la coordinazione occhio-mano.

Con le sue funzioni multifunzionali, come il rilevamento degli ostacoli, il seguimento di una linea, l'emissione di suoni e segnali luminosi, e la possibilità di essere comandato via telecomando o attraverso dispositivi Android e iOS, il Robot offre un'ampia varietà di attività divertenti e educative. La facilità di costruzione, garantita dalla realizzazione del kit in soli 15 minuti, ne fa inoltre un'attività accessibile che incoraggia i bambini a scoprire e apprendere attraverso la pratica.

Disponibile al prezzo di 71,99€, rispetto al costo originale di 89,99€, il Robot di Makeblock rappresenta un investimento eccellente nell'educazione tecnologica dei bambini. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza, assicurando un'esperienza di apprendimento sia divertente sia educativa. Non solo aiuta a sviluppare competenze cruciali in età precoce, ma è anche un regalo ideale per piccoli ingegneri appassionati, offrendo ore di divertimento creativo e interattivo. Vi consigliamo vivamente questo kit per i suoi benefici educativi e il suo valore ludico, rendendolo il compagno perfetto per introdurre i bambini al mondo della robotica e della programmazione.

