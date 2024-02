SUPER sconto su questo robot aspirapolvere Hisense! (-200€)

Se desiderate semplificare le pulizie quotidiane e alleggerire il carico di lavoro, potrebbe essere una buona idea considerare l'acquisto di un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Anche se le opzioni sul mercato sono molteplici, spesso per ottenere un prodotto di qualità è necessario fare un investimento significativo. Tuttavia, oggi vi segnaliamo un'offerta speciale sull'Hisense RVCL144AB, che grazie a un coupon disponibile sulla pagina, riduce il prezzo a soli 279,00€ anziché il prezzo originale, consentendovi di risparmiare ben 200€. Con questo nuovo alleato, potrete risparmiare tempo ed energie, mentre si occupa accuratamente di pulire ogni angolo, permettendovi di concentrarvi su ciò che più vi appassiona.

NB: ricordatevi di spuntare la casella coupon sulla pagina del prodotto per ottenere lo sconto aggiuntivo di 200€ durante il checkout

Roboto aspirapolvere e lavapavimenti Hisense RVCL144AB, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando un compagno affidabile per mantenere la vostra casa pulita ogni giorno, dovreste considerare l'Hisense RVCL144AB. Questo robot aspirapolvere è la soluzione ideale per coloro che vogliono massimizzare l'efficienza e la comodità nella cura degli spazi domestici. Dotato di un potente motore BLDC da 4000Pa, offre tre livelli di potenza di aspirazione per soddisfare una vasta gamma di esigenze di pulizia, da quelle più leggere a quelle più intense. Se desiderate un dispositivo in grado di occuparsi autonomamente della pulizia dei pavimenti mentre svolgete altre attività, allora questo robot fa al caso vostro. Grazie al controllo tramite app Wi-Fi, potete facilmente programmare le sessioni di pulizia anche quando siete fuori casa, garantendovi di ritornare in un ambiente pulito e accogliente.

Grazie alla sua batteria potente da 5200 mAh, il Hisense RVCL144AB offre fino a 150 minuti di autonomia, il che lo rende adatto anche per le abitazioni di grandi dimensioni, garantendo di completare la pulizia con una sola carica. Con un serbatoio della polvere da 500 ml e un serbatoio dell'acqua da 250 ml, riduce la necessità di svuotamenti frequenti, risparmiandovi tempo e sforzi. Gli utenti che valorizzano l'efficienza della pulizia e la comodità di un controllo flessibile troveranno in questo robot aspirapolvere un compagno insostituibile. Che si tratti di una pulizia approfondita o della manutenzione regolare dei pavimenti, il Hisense RVCL144AB si adatta alle diverse condizioni del pavimento per garantire un ambiente domestico impeccabile.

Con l'acquisto di Hisense RVCL144AB, soprattutto con uno sconto così generoso di 200€, vi assicurate un valido alleato per la pulizia quotidiana. Grazie all'integrazione di tecnologie avanzate come la mappatura laser e il controllo tramite app, unite alla batteria potente e ai contenitori di grande capacità, potrete mantenere il vostro ambiente domestico pulito e accogliente con il minimo sforzo. La sua versatilità ed efficienza lo rendono una scelta consigliata per coloro che cercano una soluzione completa e performante per la pulizia della propria abitazione.

Vedi offerta su Amazon