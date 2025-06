Dall’inizio del viaggio di Naruto Uzumaki fino alle imprese di suo figlio Boruto, la saga dei ninja di Konoha è una delle epopee più amate e seguite nel mondo degli anime e manga. Ma con centinaia di episodi, film e spin-off, capire l’ordine corretto in cui guardare tutto l’universo di Naruto può essere una vera sfida. Questa guida nasce proprio per aiutare a orientarsi tra le varie serie, evitando spoiler e godendosi appieno la crescita dei personaggi, le battaglie leggendarie e i momenti più toccanti.

Lanciato per la prima volta come manga nel 1999 da Masashi Kishimoto sulle pagine di Weekly Shōnen Jump, Naruto si è rapidamente trasformato in un fenomeno globale, capace di conquistare milioni di fan grazie a una trama intensa, combattimenti al fulmicotone basate su tecniche ninja (jutsu) e una vasta galleria di personaggi carismatici. La serie animata ha preso il via nel 2002 con Naruto, seguita poi da Naruto: Shippuden nel 2007, che ha accompagnato i protagonisti nell’età adulta, e infine con Boruto: Naruto Next Generations, il passaggio di testimone alla nuova generazione di ninja.

Che tu sia un neofita curioso, un fan nostalgico pronto a rivivere l’epopea ninja o un genitore che vuole capire da dove partire per affiancare il proprio figlio nella scoperta di Naruto, questa guida è pensata per offrirti una bussola affidabile nell'universo creato da Kishimoto.

Preparati a seguire Naruto dalla sua infanzia solitaria fino a diventare Hokage, e poi a scoprire come suo figlio Boruto affronta le sue sfide con uno spirito tutto suo. Tra combattimenti spettacolari, drammi personali, alleanze e tradimenti, la saga di Konoha è molto più di una semplice serie anime: è un racconto di crescita, amicizia e redenzione che ha segnato un’intera generazione.

Allaccia la fascia ninja, e cominciamo!

Naruto: guida agli episodi

Studio Pierrot produce la serie anime di Naruto per un totale di 220 episodi andati in onda fra il 2002 e il 2007. L'anime adatta il periodo che vede il protagonista ancora bambino, mostrandoci la sua prima missione nel Paese delle Onde, l’esame per diventare Chunin e l’inseguimento per salvare Sasuke che si concluderà con l’epico duello con quest’ultimo nella Valle della Fine.

L’anime termina, teoricamente parlando, poco prima del time skip di due anni che darà inizio alla saga di Naruto - Shippuden: tuttavia, il materiale originale cartaceo cui attinge la prima serie animata copre fino all'episodio 135.

Ciò significa che per quasi altri 100 episodi lo spettatore avrà a che fare con mini archi narrativi filler che non aggiungono assolutamente nulla alla storia originale. Se dunque volete recuperare l’anime e volete saltare le parti superflue ecco una lista con tutte le saghe principali della prima serie.

I filler sono episodi non presenti nel manga e che di solito trattano storie secondarie che non influenzano minimamente gli eventi più importanti della storia. I filler venivano, un tempo, inserite all'interno degli adattamenti animati per evitare che l’anime arrivasse troppo a ridosso del manga, dato che la serie animata veniva trasmessa in contemporanea con la prosecuzione del fumetto che, ovviamente, procedeva a un ritmo più lento.

Saga introduttiva (001-005)

Saga del Paese delle Onde (006-019)

Saga dell’Esame di Selezione dei Chunin (020-067)

Saga dell'attacco al Villaggio della Foglia (068-080)

Saga del ritorno di Itachi (081-085)

Saga dell'arrivo di Tsunade (086-100)

Saga della missione nel Paese del Thè (101-106) [Filler]

Saga dell'inseguimento di Sasuke (107-135)

Saga dell'infiltrazione nel rifugio di Orochimaru (136-141) [Filler]

Saga del ritorno di Mizuki (142-147) [Filler]

Saga del Bikochu (148-151) [Filler]

Saga di Raiga (152-158) [Filler]

Saga del Cacciatore di Taglie (159-161) [Filler]

Saga del Paese degli Uccelli (162-168) [Filler]

Saga del Paese del Paese del Mare (169-174) [Filler]

Saga della caccia al tesoro (175-176) [Filler]

Il Villaggio di Hotspring (177) [Filler]

Saga del Villaggio della Stella (178-183) [Filler]

Saga sui personaggi secondari (184-186) [Filler]

Saga del Paese del Verde (187-191) [Filler]

Saga della Terza Grande Bestia (192-196) [Filler]

Saga degli Undici di Konoha (197-202) [Filler]

Saga del Clan Kurama (203-208) [Filler]

Saga dei Criminali Ninja (209-212) [Filler]

Saga di Menma (213-215) [Filler]

Saga degli Artigiani Ninja (216-220) [Filler]

Naruto Shippuden: guida agli episodi

Naruto Shippuden è il sequel della prima serie. Prodotta sempre da Studio Pierrot dura 500 episodi andati in onda dal 2007 al 2017. La serie copre tutti gli eventi nel manga omonimo e inizia con un time skip di due anni, in cui un Naruto ormai adolescente si è allenato con il maestro Jiraya per migliorare la sua abilità di ninja.

La trama di Shippuden parte dalle innumerevoli battaglie contro i membri di Akatsuki e giunge fino al gran finale con la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja. Anche in questo caso sono presenti numerosi episodi filler, anche se in numero decisamente minore rispetto a quelli della prima serie.

Proprio rispetto alla prima serie, alcuni filler valgono la pena essere visti in quanto approfondiscono alcuni personaggi trattati in maniera più marginale nel manga. Inoltre, una volta conclusi gli episodi che adattano gli ultimi capitoli del manga, l'anime adatta su schermo anche alcune storie canoniche narrate solo nei light novel, come il matrimonio tra Naruto e Hinata.

Il ritorno di Naruto (01 - 03)

Saga del salvataggio del Kazekage (04 - 32)

Saga della riunione tanto attesa (33 - 54)

Saga dei Dodici Ninja Guardiani (55 - 71) - [Filler]

Saga di Hidan e Kakuzu (72 - 88)

Saga dell'Arrivo del Tricode (89 - 112) - [Filler]

Saga della profezia del maestro e della vendetta (113 - 143)

Saga dell'Esacoda in azione (144 - 151) - [Filler]

Saga dei due salvatori (152 - 175)

Saga del Passato - Il percorso della Foglia (176 - 196) - [Filler]

Saga della riunione dei Cinque Kage (197 - 222)

Saga della vita paradisiaca in barca (223 - 242) - [Filler]

Saga del controllo del Enneacoda e dell'incontro del destino (243 - 275)

Saga dei Sette Spadaccini Ninja Leggendari (276 - 289)

Saga Speciale: Potere (290 - 295) - [Filler]

Quarta Guerra Mondiale Dei Ninja: Aggressori dall'Aldilà (296 - 320)

Quarta Guerra Mondiale Dei Ninja: Sasuke ed Itachi (321 - 348)

Saga dell'ANBU Kakashi: il ninja che vive nell'oscurità (349 - 361) - [Filler]

Quarta Guerra Mondiale Dei Ninja: di nuovo la Squadra 7 (362 - 372)

Grande guerra ninja: Obito Uchiha (373 - 393)

Saga del Passato: il nuovo Esame Chuunin (394 - 413) - [Filler]

Quarta Guerra Mondiale Dei Ninja: l'attivazione dello Tsukuyomi Infinito (414 - 426)

Quarta Guerra Mondiale Dei Ninja: il mondo dei sogni (427 - 450) - [Filler]

La vera leggenda di Itachi: Luce e Oscurità (451 - 458) - [Spin-Off]

Quarta Guerra Mondiale Dei Ninja: Team 7 VS Kaguya Otsutsuki (459 - 474)

Saga Finale Naruto VS Sasuke (475 - 479) - [Fine della Storia del Manga]

Nostalgic Days (480 - 483) - [Filler]

La vera leggenda di Sasuke (484 - 488)

Shikamaru - Una nuvola alla deriva nel silenzio (489 - 493)

Il Villaggio della Foglia - Il giorno delle nozze (494 - 500)

Boruto: guida agli episodi

Nel 2015 esce al cinema Boruto: Naruto The Movie (che arriverà per la prima volta nelle sale italiane in un appuntamento speciale e unico dal 23 al 25 giugno grazie a Nexo Digital - elenco sale e prevendite aperte su nexostudios.it). Il film ha per protagonista una nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia, in particolare di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto Uzumaki e Hinata Hyuga, e Sarada Uchiha, figlia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno.

Il grande successo del film porta, nel 2017, alla realizzazione di una nuova serie animata conclusasi dopo 293 episodi nel 2023. Boruto, figlio di Naruto, che appare anche negli ultimi capitoli del manga originale, è il protagonista della serie ma al contrario del padre, non vuole diventare Hokage: odia quel ruolo, in quanto suo padre, essendo Hokage, non ha mai abbastanza tempo a disposizione da dedicargli, e questo ha minato il loro rapporto padre-figlio.

Rispetto alle altre serie anime, il manga e l’anime di Boruto scorrono paralleli, anche se il manga precede di molto l’anime nelle saghe più importanti. Le parti aggiuntive della serie animata però non sono semplicemente dei filler, ma spesso approfondiscono e ampliano la storia originale con alcuni archi narrativi che non figurano nella controparte cartacea.

Inoltre, nell’anime sono presenti gli adattamenti di alcune saghe canoniche nate in origine soltanto come light novel, come già successo alla fine di Naruto Shippuden.

Saga dell'iscrizione all'Accademia Ninja (1-15)

Episodi 16-17-18 [Filler]

Saga di Sarada Uchiha - Naruto Gaiden (19 - 24)

Saga del Viaggio Scolastico (25 - 32)

Episodi 33 - 34 [Filler]

Saga del Diploma (35 - 37)

Episodi 38 - 39 [Filler]

Saga della missione Genin (40 - 42)

Saga della Banda Byakuya (43 - 47)

Episodi 48 - 49 [Filler]

Saga dell'Esame Chunin (50 - 66)

Saga di Super Chocho, modalità Farfalla! (67 - 70)

Saga della scomparsa di Mitsuki (71 - 92)

Saga di Naruto Shinden - la giornata genitori-figli (93 - 95)

Episodi 96 - 97 [filler]

Saga del Segno Maledetto (98 - 103)

Episodi 104 - 105 [Filler]

Cronache: Ninja alle terme (106 - 111)

Episodi 112-113-114-115 [Filler]

Saga di Lemon (116 - 117)

Saga della scorta del Monocoda (120 - 127)

Saga di Urashiki (128 - 136)

Episodi 137-138-139-140 [Filler]

Saga dei Banditi Mujina (141 - 151)

Episodi 152-153-154-155-156 [Filler]

Saga dell'Attuazione di Kara (157 - 177)

Saga del recipiente (178 - 191)

Saga di Kawaki: lo scontro con Kara (192 - 220)

Saga dei nuovi esami Chunin (221 - 227)

Saga di Kawaki: shinobi di Konoha (228 - 243)

Saga della grande battaglia navale di Kirigakure (232 – 260)

Saga di Kawaki: l’Accademia Ninja di Himawari (261 – 273)

Saga del Gioco del Labirinto (274 – 281)

Saga di Sasuke Retsuden (282 - 286) - [adattamento light novel]

Saga dell'assalto di Code (Episodi 287–293)

Dove vedere Naruto e Boruto in streaming

Se vuoi immergerti nel mondo dei ninja di Konoha, oggi è fortunatamente molto più facile rispetto al passato grazie alle piattaforme di streaming legale che offrono la saga completa – o quasi – in italiano o con sottotitoli. Naruto (la serie originale) e Naruto: Shippuden sono disponibili in streaming su Prime Video che propone le stagioni in italiano con una qualità video eccellente ma spesso in forma parziale o a pagamento. Tuttavia, la disponibilità delle stagioni può variare nel tempo, quindi è sempre bene controllare che l’intera serie sia presente.

Sempre in italiano o con sottotitoli, la piattaforma Crunchyroll è la scelta ideale: qui troverai Naruto, Shippuden e anche Boruto: Naruto Next Generations, con aggiornamenti costanti e alta fedeltà rispetto alla versione originale. Alcuni episodi sono visibili gratuitamente con pubblicità, ma per accedere all’intero catalogo è consigliato l’abbonamento premium.