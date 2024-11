Rivoluziona la tua casa con questo bundle smart in OFFERTA SPECIALE! -35%

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili sono all'ordine del giorno. Tra queste, spicca il bundle composto dall'Echo Show 5 in colore azzurro e la presa intelligente TP-Link Tapo, proposto a soli 59,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo più basso recente di 92,98€. Un'occasione da non perdere per chi desidera rendere la propria casa più smart e connessa.

Echo Show 5 + presa intelligente TP-Link Tapo, chi dovrebbe acquistarlo?

Echo Show 5 è un dispositivo compatto dotato di uno schermo touch da 5,5 pollici, ideale per essere posizionato sul comodino o in qualsiasi ambiente della casa. Grazie all'integrazione con Alexa, è possibile impostare sveglie e timer, ascoltare musica o podcast, guardare serie TV su piattaforme come Amazon Prime Video e controllare dispositivi per la casa intelligente, come lampadine e termostati, anche quando si è fuori casa. La qualità audio migliorata offre bassi più profondi e voci più nitide, garantendo un'esperienza d'ascolto superiore. Inoltre, la videocamera integrata da 2 MP consente di effettuare videochiamate con amici e familiari che possiedono dispositivi Echo compatibili o l'app Alexa, mantenendo sempre il contatto con i propri cari. Per gli amanti della fotografia, è possibile utilizzare le proprie foto come sfondo, trasformando Echo Show 5 in una cornice digitale personalizzata. La privacy è garantita grazie a funzionalità come il pulsante per disattivare i microfoni e il copri-telecamera integrato.

La presa intelligente TP-Link Tapo, inclusa nel bundle, permette di controllare da remoto l'accensione e lo spegnimento di elettrodomestici e dispositivi elettronici tramite l'app dedicata o con comandi vocali attraverso Alexa. È possibile programmare routine personalizzate, impostare timer e simulare la presenza in casa accendendo e spegnendo luci in orari prestabiliti, aumentando la sicurezza domestica. La compatibilità con Alexa rende l'integrazione con Echo Show 5 semplice e immediata, offrendo un controllo completo della casa intelligente.

Questo bundle rappresenta una soluzione completa per chi desidera avvicinarsi al mondo della domotica, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. L'offerta è disponibile su Amazon per un periodo limitato, in occasione del Black Friday. Per scoprire altre promozioni e offerte esclusive, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

Vedi offerta su Amazon