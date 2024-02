Ora questo Android Auto Wireless costa 40€ IN MENO!

Ora potete avere Android Auto in formato wireless sulla vostra autovettura, grazie allo sconto sui migliori adattatori dedicati: parliamo del A2AIR Pro, device compatto che in questo momento potete trovare a un prezzo super di soli 89,99€ anziché 129,99€. Considerando che è la prima volta che il prodotto va in saldo su Amazon, è un'offerta che vale la pena cogliere al volo.

OTTOCAST A2AIR Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Al prezzo di 89,99€, questo dispositivo offre una soluzione ottimale per coloro che desiderano vivere l'esperienza di Android Auto senza l'ingombro e le limitazioni dei cavi nel proprio veicolo. Progettato per gli utenti di smartphone con sistema operativo Android 11 e versioni successive, si rivolge in particolare a chi possiede auto dotate di Android Auto cablato di serie, prodotte tra il 2016 e il 2023.

Se state cercando di eliminare il fastidio di connettere e scollegare cavi ogni volta che entrate in auto, questo adattatore plug and play offre un'esperienza di connessione immediata, attivandosi e collegandosi al telefono non appena l'auto viene avviata. Grazie al processore dual-core ARM Cortex A7, assicura prestazioni affidabili e una connessione più veloce del 30% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, il Wi-Fi a 5 GHz garantisce una navigazione fluida e la riproduzione di musica senza perdite.

Prima di procedere all'acquisto, è fondamentale verificare la compatibilità del tuo smartphone e dell'auto, tenendo presente che l'adattatore non è adatto per veicoli BMW e smartphone Huawei. Per tutti gli altri utenti che cercano la comodità di un'esperienza senza cavi con Android Auto, questo adattatore rappresenta un investimento che sicuramente soddisferà le tue esigenze, a un prezzo davvero ridotto, di soli 89,99€.

