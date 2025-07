Luffy Summit Battle torna sul mercato in una ristampa fedele all’originale, confermandosi un prodotto di alto livello sotto il profilo estetico e realizzativo. Nonostante la mancanza di novità, resta un’ottima scelta per collezionisti e fan di One Piece.

Le valutazioni dedicate alle ristampe in arrivo nel 2025 tornano con un nuovo approfondimento, focalizzato sulle proposte targate Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero ispirata a One Piece. Al centro dell’analisi, la statua Luffy Summit Battle, una delle riproduzioni più iconiche legate alla saga di Marineford. Di seguito, una recensione dettagliata della figure, con considerazioni su scultura, colorazione e impatto visivo per tutti gli appassionati e collezionisti del celebre franchise.

Chi è Monkey D. Luffy?

One Piece è un’avventura marittima ricca di azione che segue le vicende di Monkey D. Luffy, un giovane pirata il cui corpo ha acquisito proprietà elastiche dopo aver ingerito il Frutto del Diavolo Gom Gom. Considerata la serie regina del genere shonen, gode di un'enorme popolarità a livello globale. Luffy è un esploratore pronto a tutto pur di proteggere i propri compagni e aspira a trovare il leggendario tesoro One Piece, appartenuto a Gol D. Roger, per diventare il Re dei Pirati.

La Figuarts Zero di Monkey D. Luffy Summit Battle

Packaging

La confezione, in linea con altri prodotti della linea Figuarts Zero, combina plastica trasparente e cartoncino, consentendo di intravedere parte del contenuto. Nella sezione frontale, in basso a destra, è presente un'immagine di Monkey D. Luffy, accompagnata dai loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits. I lati sinistro e destro mostrano fotografie della statua, mentre il retro presenta ulteriori immagini dettagliate che illustrano le caratteristiche del prodotto.

Una volta aperta la confezione, la statua di Monkey D. Luffy risulta protetta da una pellicola trasparente e da un blister interno. Il prodotto si presenta già assemblato e pronto per l’esposizione, completo di una base esagonale rossa personalizzata inclusa nella scatola. Il personaggio è raffigurato in una posa statica mentre attiva il Gear Second, tecnica che amplifica drasticamente le sue capacità fisiche. Gli arti vengono compressi per accelerare la circolazione sanguigna, generando un potere esplosivo che causa l’emissione di vapore corporeo, reso possibile dal fatto che il corpo di Luffy è fatto di gomma.

L’analisi della figure mette in evidenza l’ottimo lavoro svolto sullo sculpt da parte degli scultori di Tamashii Nations. I dettagli sono numerosi e ben curati, con abiti e capelli modellati per suggerire movimento, in coerenza con l’attivazione della tecnica. La colorazione, arricchita da sfumature e ombreggiature, valorizza ogni componente della statua, dalla camicia gialla ai pantaloni rossi, fino al celebre cappello di paglia. La fedeltà alla controparte animata è elevata, anche se si segnalano alcune imperfezioni, come segni di stampa sugli arti e una linea di giunzione visibile tra braccio e pugno destro. Infine, pur essendo ben realizzata, la base non è essenziale per l’esposizione: rimuovendo l’effetto fumo e la figura, è possibile scegliere di esporre il personaggio anche senza di essa.

Conclusioni

Monkey D. Luffy rappresenta la prima ristampa del trio di statue appartenente alla linea Paramount War. Si tratta di una figure di grande impatto, curata sotto molteplici aspetti. Insieme alle prossime due uscite sarà possibile comporre un diorama di forte valore scenico; tuttavia, anche singolarmente, l’acquisto risulta soddisfacente, soprattutto per chi apprezza in particolare il protagonista di One Piece. La scultura e la pittura sono realizzate con buona precisione, fatta eccezione per i piccoli difetti precedentemente menzionati. L’aggiunta dell’effetto fumo, utilizzato per rappresentare l’attivazione del Gear Second, contribuisce a rendere la statua ancora più suggestiva.

La ristampa della statua Monkey D. Luffy Summit Battle è attesa nei negozi italiani a partire da marzo 2026, con un prezzo indicativo di 49,90 €. Si segnala che la distribuzione ufficiale dei prodotti Tamashii Nations in Italia è affidata a Cosmic Group.