SVUOTATUTTO AMAZON: Sonic Colors Ultimate in sconto del 32%

L'ottimo Sonic Colors Ultimate, nella sua versione Nintendo Switch, è disponibile ora su Amazon a soli €24,99, grazie ad uno sconto del 32%. Esplorate sei mondi unici e usate i poteri straordinari dei Wisps in questa edizione definitiva di quello che viene considerato uno dei migliori titoli 3D dedicati a Sonic!

Sonic Colours Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Colors Ultimate è un gioco che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati di Sonic: stiamo parlando infatti di uno dei migliori titoli 3D dedicati al porcospino blu, qui presentato nella sua versione definitiva, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Il gioco fonde la classica azione ad alta velocità tipica della serie con una maggiore enfasi sulle fasi platform, dove giocano un ruolo molto importante i poteri dei Wisps, la razza aliena introdotta in questo episodio.

Con sei mondi unici da esplorare e i poteri dei Wisps da dominare, ogni livello offre una varietà di percorsi e segreti da scoprire che vi terranno incollati allo schermo. Insomma, se siete amanti dei platform, soprattutto di quelli ad alta velocità, troverete pane per i vostri denti, e non mancano modalità secondarie per continuare a divertirsi dopo la fine della storia principale.

Insomma, Sonic Colors Ultimate merita un posto nella collezione di qualsiasi videogiocatore che si rispetti: adesso potete portarlo a casa con un risparmio del 32%, pagandolo solamente 24,99€ su Amazon, imperdibile!

