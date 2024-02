Monitor Dell 27", CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 22%

Siete alla ricerca di un nuovo display? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon, che propone il monitor Dell SE2722HX da 27" con uno sconto del 22% sul prezzo di listino di 146,56€, grazie al quale potrete acquistarlo a soli 113,99€! La tecnologia AMD FreeSync, combinata con una frequenza di aggiornamento di 75Hz e un tempo di risposta di 4ms, garantisce una visualizzazione fluida e priva di sfarfallio. Ideale per lunghe sessioni di utilizzo, grazie alla funzione ComfortView che riduce l'affaticamento degli occhi. Oltre allo schermo ad alta definizione, offre una gestione intelligente delle applicazioni con Dell EasyArrange e un design sottile che massimizza lo spazio.

Dell SE2722HX, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Dell SE2722HX da 27" rappresenta l'acquisto ideale per gli utenti che cercano una soluzione performante per l'intrattenimento domestico, il gioco e l'ufficio, poiché in grado di offrire una versatilità senza pari a un prezzo competitivo di 113,99€. Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno particolarmente la tecnologia AMD FreeSync per una riproduzione delle immagini senza interruzioni e una frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz, che garantiscono una visibilità ottimale anche nelle sessioni di gioco più intense. Per gli utenti che trascorrono molte ore davanti allo schermo, il comfort visivo è assicurato dalla funzione ComfortView di Dell, che riduce l'affaticamento degli occhi, e dal design antiriflesso per minimizzare le distrazioni.

Gli utenti che lavorano da remoto o gestiscono più applicazioni contemporaneamente troveranno nel Dell SE2722HX un alleato prezioso grazie alla feature Dell EasyArrange, che permette di organizzare con facilità finestre e applicazioni su un unico schermo. Inoltre, il design intelligente con cornici sottili massimizza lo spazio visibile, mentre l'opzione di montaggio VESA e l'unità di alimentazione integrata contribuiscono a un ambiente di lavoro pulito e ordinato. Con l'aggiunta di un packaging ecocompatibile e della funzionalità di risparmio energetico, questo monitor si presenta come una scelta sostenibile per chi desidera qualità dell'immagine e praticità senza compromessi.

Oggi, grazie all'attuale offerta Amazon, potete acquistare il monitor Dell SE2722HX a soli113,99€, beneficiando di uno sconto del 22% sul prezzo di listino.

