SVENDITA TOTALE: Monitor Samsung Odyssey al -18%

Se siete alla ricerca di uno dei migliori monitor da gaming in commercio e avete a disposizione un budget inferiore a 500€, questa vantaggiosa offerta Amazon fa proprio al caso vostro! Oggi potete risparmiare sull'acquisto di Samsung Odyssey G4, in promozione con uno sconto del 18% sul prezzo di listino! Un'ottima offerta per portarsi a casa un eccellente monitor da gaming a soli 224,15€!

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

I giocatori, soprattutto gli utenti PC che cercano il massimo refresh rate nella fascia di prezzo di riferimento e che preferiscono rimanere fedeli alla risoluzione Full HD a causa delle prestazioni ancora limitate delle attuali schede video, troveranno il Samsung Odyssey G4 un monitor progettato appositamente per soddisfare tali esigenze. Con un incredibile refresh rate fino a 240Hz, questo schermo non solo offre una frequenza di aggiornamento eccezionale, ma si impegna anche a fornire un'esperienza visiva nitida e dettagliata, aggiungendo profondità e coinvolgimento al gaming e ad altre attività.

Il supporto alle tecnologie Freesync e G-Sync rende questo monitor compatibile con le schede grafiche più moderne, garantendo l'eliminazione di fastidiosi disturbi e scatti dell'immagine. Per coloro che trascorrono molte ore davanti allo schermo, le funzioni Eye Saver Mode e Flicker Free contribuiranno a ridurre l'affaticamento degli occhi, rendendo questo monitor una scelta ideale anche per chi pone al primo posto il comfort visivo.

A questo prezzo, il Samsung Odyssey G4 rappresenta un'opportunità vantaggiosa per chi desidera migliorare la propria postazione di gioco, anche in termini di produttività. Il design ergonomico con funzioni HAS e Pivot completa il quadro. Vi consigliamo di approfittare del vantaggioso sconto del 18% prima che l'offerta termini o venga ridotta.

