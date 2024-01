DOPPIO SCONTO per questi due power bank da 10.000 mAh!

Tutti abbiamo sempre bisogno di avere dei power bank a portata di mano, per evitare che i nostri smartphone e i nostri dispositivi ci abbandonino sul più bello: ecco perché l'offerta che vi segnaliamo oggi, che grazie a un coupon vi permette di attivare un super sconto, è particolarmente interessante: perché vi fa portare a casa due power bank da ben 10.000 mAh spendendo solo 14,49€!

2x power bank ENEGON da 10000mAh, chi dovrebbe acquistarle?

Dotati di una capacità di 10.000mAh ciascuno, i due dispositivi presenti in questa confezione di power bank offrono la certezza di ricaricare i vostri smartphone fino a tre volte. Sono l'ideale per accompagnarvi in giornate intense o avventure di fino a tre giorni lontano da prese elettriche. Caratterizzati da un design sottile, leggero e resistente alle impronte, si adattano perfettamente alla tasca o alla mano. La tripla uscita consente di caricare simultaneamente fino a tre dispositivi.

La certificazione UL e la tecnologia Power IC, che previene cortocircuiti e sovraccarichi, conferiscono loro affidabilità e sicurezza. Queste caratteristiche si uniscono alla praticità di una ricarica rapida, completata in sole 5 ore con piena efficienza. Le batterie ENEGON da 10.000 mAh garantiscono una ricarica veloce e sicura per i vostri dispositivi mobili.

Con un prezzo eccezionale di soli €14,49 - scontato dal prezzo originale di €35,99 - questa promozione include due power bank ENEGON, cavi di ricarica e un manuale utente. La garanzia di 24 mesi rende l'acquisto consigliato per rimanere sempre connessi e sicuri durante i viaggi o la gestione quotidiana della tecnologia.

Nota: non dimenticate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

