Prezzo BOMBA su questo SSD WD Black! (-37%)

Se state cercando un SSD rapido, capiente ed affidabile, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo WD Black SN850X da 1TB, in grado di arrivare fino a 7.300 MB/s di velocità nel trasferimento. Amazon lo propone attualmente con un importante sconto del 37%, che vi consente di portarlo a casa a soli 98€. Scopriamo insieme tutti i dettagli del prodotto.

SSD WD Black SN850X, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD WE Black SN850X è l'alleato ideale per chiunque stia cercando un'espansione per la memoria del proprio PC che sia capiente, affidabile e veloce. Questo SSD, basato sulla tecnologia PCIe Gen4 e quindi tra i migliori della sua categoria, offre prestazioni all'avanguardia, garantendo tempi di caricamento minimi: pensate che può fare trasferimento fino a 7.300 MB/s, se il vostro PC lo consente.

Questo utilissimo SSD è disponibile in diverse versioni: la variante che vi proponiamo vanta 1 TB di memoria, ma per gli utenti più esigenti, che vogliono conservare le proprie creazioni video o semplicemente i propri giochi, ci sono anche versioni da 2 TB e da 4 TB, per avere uno spazio di riserva davvero di tutto rispetto.

Insomma, si tratta di un'offerta davvero fruibile da chiunque, perché avere più spazio sul PC aiuta a migliorarne le prestazioni e a conservare con più sicurezza i file più importanti: approfittate adesso dello sconto del 37% per fare questo upgrade senza spendere un capitale!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!