Il COMODISSIMO hub USB Horico ora in DOPPIO SCONTO

Le porte USB sul vostro computer, lo sappiamo, non bastano mai: ecco perché fa molto comodo dotarsi di un apposito HUB come quello Orico, che permette con praticità di avere ben 7 porte per trasferire rapidamente i propri dati. E l'occasione, in questo caso, è di quelle da non perdere, perché grazie a un doppio sconto su Amazon ora potete farlo vostro spendendo solo 40.79€, con un risparmio netto sul costo abituale di 59,99€.

Hub USB ORICO, chi dovrebbe acquistarlo?

È un'ottima soluzione per chi ha bisogno di ampliare le capacità di connessione dei propri dispositivi. Con questo adattatore multi USB, composto da ben 7 porte dati e 1 porta di ricarica intelligente, avrete la possibilità di collegare rapidamente molti device al vostro PC – come stampante, tastiera, mouse o hard disk esterni. La sua alta velocità, che raggiunge anche i 5 Gbps, è ottima per il trasferimento rapido di dati, cosicché non dobbiate attendere troppo per la copia dei file dal vostro computer a un supporto esterno.

Compatibile con Windows, ha un design ispirato al mondo Mac, che lo rende perfetto sulla vostra scrivania in caso utilizzaste un MacBook, un iMac o altri computer di casa Apple – con i quali è a sua volta perfettamente compatibile. Interessante e importante la presenza di una porta di ricarica, attraverso la quale potete dare corrente a dispositivi arrivando fino a 18W: un modo molto utile e pratico per tenere sempre pronti all'azione i vostri smart device, senza il bisogno di ingombri sulla scrivania.

Normalmente venduto a 59,99€, l'hub USB Orico è in saldo a 47,99€: tuttavia, è anche disponibile un coupon con ulteriore sconto del 15%, che una volta applicato porta il prezzo finale a soli 40,79€. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per avere sulla propria postazione un accessorio non solo bello da vedere e resistente, ma anche molto utile e pratico nell'utilizzo di tutti i giorni, come tutti i prodotti che vi segnaliamo nella nostra area dedicata alle offerte.

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon.

