SUPER sconto su questo caricatore Baseus! (-30%)

Siete alla ricerca di un nuovo caricatore USB-C? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa promozione Amazon, che offre uno sconto del 30% applicabile tramite coupon per acquistare il caricabatterie Baseus. Si tratta di un caricatore USB-C da 65 W, dotato di 3 porte PD e caratterizzato dal semiconduttore al nitruro di gallio (GaN). Un'ottima soluzione dalle dimensioni compatte compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici in commercio, oggi in offerta speciale a soli 25,19€!

Caricatore Baseus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il caricatore USB-C- Baseus è un'ottima soluzione per professionisti e studenti sempre in movimento che desiderano avere un caricatore leggero e compatto sempre a portata di mano per ricaricare i propri dispositivi elettronici, godendo allo stesso tempo di un'ottima potenza. Con due uscite USB-C e un'uscita USB, questo device è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, dai prodotti Apple, come iPhone e MacBook, fino agli ultimi modelli di smartphone Galaxy. Il moderno chip al nitruro di gallio (GaN) assicura una ricarica rapida per ogni dispositivo, permettendo di risparmiare tempo prezioso e di rimanere sempre operativi. La tecnologia di controllo della temperatura BCT integrata garantisce inoltre che i vostri dispositivi siano protetti dal surriscaldamento.

Grazie all'offerta Amazon di oggi potete beneficiare di uno sconto del 30% applicabile trmaite coupon e risparmiare 10€ sull'acquisto del caricatore Baseus!

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon

