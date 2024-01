Acer Predator Helios a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi 200€ in meno

Scoprite il notebook da gaming Acer Predator Helios Neo, ora disponibile su Amazon con un imperdibile sconto di 200€! Equipaggiato con processore Intel Core i9-13900HX, memoria RAM da 16 GB e un SSD da 1024 GB, il notebook garantisce ottime performance a un prezzo speciale. Il display WQXGA IPS da 16" a 165 Hz è in grado di offrire una qualità visiva senza pari, arricchita anche dalla potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6. Originariamente proposto a 1.999,00€, il laptop è ora in offerta su Amazon a soli 1.799,00€ grazie allo sconto del 10%.

Acer Predator Helios Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop da gaming Acer Predator Helios Neo 16 si presenta come un'opportunità imperdibile per gli amanti dei videogiochi in cerca di esperienze coinvolgenti e prestazioni di alto livello. Il cuore pulsante di questo portatile è l'avanzato processore Intel Core i9-13900HX, affiancato dalla potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 che vi garantirà una qualità grafica sorprendente. Se avete la necessità di una macchina affidabile che sia anche un valido compagno per la creazione di contenuti, questo laptop con SSD da 1 TB è la scelta che fa per voi.

Questo modello è una perfetta combinazione di innovazione tecnologica ed estetica: oltre a offrire ottime performance e una grafica di tutto rispetto, il notebook mette a disposizione degli untenti una vasta gamma di caratteristiche interessanti. La tastiera retroilluminata RGB a 4 zone e l'ampio ventaglio di porte disponibili – incluse Thunderbolt 4 e HDMI 2.1 – rendono questo laptop estremamente versatile e pronto a soddisfare ogni esigenza di connettività.

Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, grazie alla quale potrete risparmiare 200€ sul prezzo originale e portarvi a casa Acer Predator Helios Neo 16 a soli 1.799,00€!

