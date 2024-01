YOSHI'S CRAFTED WORLD, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 36%

Scoprite l'incantevole mondo di Yoshi’s Crafted World per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero speciale. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco si compone di livelli realizzati in uno stile simile al cartoncino, e in ciascuno di essi si nascondono sentieri nascosti pieni di sorprese. Scopriamo insieme questo imperdibile titolo per Nintendo Switch!

Yoshi’s Crafted World, chi dovrebbe acquistarlo?

Yoshi's Crafted World è un gioco adatto a tutti gli amanti dei platform, grandi e piccoli: vi catturerà con il suo mondo unico, dove i livelli sembrano piccoli diorami pieni di sorprese. Ogni livello possiede un retroscena ricco di segreti, offrendo prospettive inedite e divertenti sfide. Il gioco principale può essere completato senza troppe difficoltà, risultando quindi adatto anche ai principianti, ma raccogliere tutti gli extra sarà una sfida che metterà alla prova anche i veterani.

Il gioco è interamente giocabile in co-op in locale: in qualsiasi momento, potrete collegare un secondo controller (anche un singolo Joy-Con) per permettere ad un secondo giocatore di unirsi alla partita. Questo rende il gioco particolarmente adatto a chi vuole divertirsi con i propri amici o in famiglia, e si tratta di un'offerta davvero imperdibile ora che viene proposto a soli €45,11, con un risparmio netto del 36%.

In definitiva, si tratta di un titolo che non può mancare nella collezione di qualsiasi appassionato Nintendo, soprattutto per chi ama i platform o, più semplicemente, i giochi da affrontare in compagnia.

