SCONTO SUPER su questa tastiera Bluetooth! (-35%)

Siete a caccia di una tastiera bluetooth solida, dal design che ben si abbina a qualsiasi Mac e possa durare nel tempo, vi segnaliamo che potete trovare uno sconto del 35% sull'ottima proposta di Amazon firmata Satechi, grazie alla quale spendete 51,99€ – anziché 79,99€ come previsto dal listino – per completare la vostra postazione con stile e affidabilità.

Tastiera Bluetooth Satechi, chi dovrebbe acquistarla?

Realizzata con elegante alluminio, questa tastiera si presenta come l'accessorio perfetto per il PC, ideale per chi apprezza un'estetica moderna che però non si dimentica della funzionalità e dell'immediatezza. Disponibile a un prezzo speciale di 51,99€, è consigliata agli utenti di MacBook, iMac, iPad e iPhone desiderosi di espandere il proprio spazio di lavoro e aumentare l'efficienza grazie al tastierino numerico completo e alla possibilità di collegare fino a tre dispositivi simultaneamente.

Le caratteristiche avanzate, come i tasti di scelta rapida specifici per Mac e la ricarica tramite porta USB-C, rendono questa tastiera ideale per professionisti e studenti che trascorrono molte (e lunghe) ore al computer, cercando un dispositivo affidabile con una durata della batteria prolungata. Il design in alluminio si integra perfettamente con i prodotti Apple, mentre la compatibilità estesa assicura che ogni utente possa beneficiare di questa offerta.

Grazie alla batteria ricaricabile tramite la porta USB-C, la tastiera garantisce fino a 80 ore di autonomia, eliminando preoccupazioni sulla durata della carica. In sintesi, questa tastiera Bluetooth non solo soddisferà le esigenze di efficienza e stile, ma si configurerà anche come un investimento intelligente per il vostro ambiente di lavoro digitale. Al prezzo di soli 51,99€, con un bello sconto del 35%, è un'ottima occasione per completare la vostra postazione.

Vedi offerta su Amazon