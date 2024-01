The Last Of Us: Parte 1 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -14%

Immergetevi nell'universo post-apocalittico di The Last of Us Parte I per PS5, uno dei migliori giochi per la macchina Sony, disponibile su Amazon al prezzo speciale di €69,90 anziché €80,99. Naughty Dog ha ridefinito ogni elemento visivo utilizzando l'avanzata tecnologia dell'ultima console Sony per portarvi un'esperienza di gioco più realistica con effetti di luce stupendi e scenari dettagliati. Approfittate di uno sconto del 14% e preparatevi a una narrazione intensa che vi catturerà sin dal primo istante.

The Last of Us Parte I, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie a una grafica completamente rinnovata e a un'esperienza di gioco migliorata con effetti di luce realistici e ambientazioni più dettagliate, The Last of Us Parte I è ideale per chi desidera immergersi fino all'ultimo pixel nei panorami mozzafiato e nelle intense vicende di Joel ed Ellie.

Non solo gli occhi, ma tutti i sensi saranno coinvolti: preparatevi a sentire sotto le dita la texture della pioggia o la freddezza della neve grazie al feedback aptico del DualSense, e a trovarvi in battaglia con un realismo mai provato prima, reso possibile dai grilletti adattivi che caratterizzano ogni arma. E per un'immersività che va oltre il visibile, l'audio Tempest 3D vi avvolgerà nei suoni dettagliati di un mondo in rovina, dalle esplosioni dirompenti alle quiete conversazioni che si intrecciano al cammino dei protagonisti.

Attualmente disponibile al prezzo speciale di €69,90, rispetto al prezzo originale di €80,99, The Last of Us Parte I è l'investimento ideale per gli appassionati e i nuovi avventurieri. Vi consigliamo di cogliere questa occasione per vivere o rivivere la leggendaria storia di Joel ed Ellie, con un livello di immersione e una qualità visiva che vi cattureranno dal primo all'ultimo istante.

