Divoom Timebox EVO SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -25%

Immergetevi nel mondo dell'innovazione audiovisiva con Divoom Timebox EVO, uno speaker Bluetooth portatile che porta l'ascolto della musica su un altro livello. Si tratta di un dispositivo di alta qualità in grado di offrire una vasta gamma di funzionalità smart e un'ottima qualità audio, con bassi potenti e un pannello LED con immagini in pixel art. Divoom Timebox EVO non è solo un altoparlante Bluetooth, ma consente anche di creare disegni personalizzati in pixel art o di scaricare opere d'arte e animazioni realizzate da altri utenti attraverso l'app gratuita. Originalmente venduto al prezzo di 79,99€, Divoom Timebox EVO è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 25%, che fa scendere il prezzo originale a soli 59,99€. Inoltre, in questi giorni potete beneficiare di un ulteriore sconto del 20% applicabile tramite coupon direttamente in fase di acquisto.

Divoom Timebox EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Divoom Timebox EVO non è solo un altoparlante portatile, ma una fonte di intrattenimento e creatività perfetta per gli amanti della musica e dell'arte digitale. Con prestazioni sonore superiori e un design moderno, questo speaker offre un suono chiaro e profondo grazie all'altoparlante da 6 W sintonizzato DSP. Il pannello LED dinamico, che si sincronizza con il ritmo della vostra musica, offre uno spettacolo luminoso in grado di rendere l'esperienza musicale ancora più coinvolgente.

Inoltre, la possibilità di creare Pixel Art e scaricare opere dall'app gratuita rende questo speaker l'alleato perfetto per gli spiriti creativi e i fan dell'arte digitale, nonché un'ottima soluzione per chi cerca una radiosveglia multifunzionale.

Divoom Timebox EVO è un altoparlante Bluetooth portatile che si distingue per la sua versatilità: integra una radiosveglia intelligente, una cornice digitale Pixel Art e un pannello LED programmabile. Dotato di un robusto altoparlante da 6W e tecnologia Bluetooth 5.0, vi offre un'esperienza sonora di qualità superiore in un design compatto.

Oggi in offerta su Amazon con un doppio sconto, Divoom Timebox EVO rappresenta un acquisto eccellente per chi cerca qualità audio, versatilità e interattività. Le sue funzionalità smart e la combinazione di intrattenimento visivo e sonoro lo rendono il dispositivo ideale per arricchire un setup da gaming o per dare un tocco di brio a una scrivania da lavoro.

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon

