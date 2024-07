Risparmia 200€ su ASUS ROG Ally: prestazioni e portabilità ai massimi livelli!

Se siete alla ricerca di un dispositivo portatile per il gaming che combini potenza e portabilità, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa offerta imperdibile su Amazon inerente ad ASUS ROG Ally. Con uno sconto del 25%, è ora disponibile a soli 599€, rispetto al prezzo consigliato di 799€, costituendo un'occasione da non perdere per gli appassionati. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del prodotto.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Ally si distingue per le sue specifiche tecniche impressionanti e il design ergonomico. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, offre una CPU Zen 4 con 8 core e 16 thread, e una frequenza di boost fino a 5.1 GHz. Questo si combina con la GPU Radeon RDNA 3, garantendo una esperienza di gioco fluida e dettagliata. Il dispositivo è dotato di uno schermo IPS touch da 7 pollici con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, protetto da Gorilla Glass Victus, che offre immagini nitide e colori vividi.

Uno degli aspetti più apprezzati del ROG Ally è la sua efficienza di raffreddamento. Le sue doppie ventole mantengono il dispositivo fresco anche durante le sessioni di gioco intense, e lo fanno in modo silenzioso, rendendolo ideale per l'uso in ambienti condivisi.

Oltre alle sue prestazioni hardware, ASUS ROG Ally vanta un software potente e versatile. L'interfaccia Armoury Crate consente di gestire facilmente le impostazioni del sistema e di ottimizzare le prestazioni in base alle esigenze del gioco. La modalità Turbo aumenta la potenza fino a 30 watt quando collegato alla rete elettrica, permettendo di raggiungere frame rate elevati anche nei titoli più esigenti come Cyberpunk 2077.

Le funzionalità aggiuntive offerte dall'ecosistema Windows, inclusa la possibilità di utilizzare software di produttività, rendono ASUS ROG Ally una soluzione completa sia per il gioco che per l'uso quotidiano. In definitiva, se cercate un dispositivo portatile che unisca potenza e versatilità, ASUS ROG Ally a soli 599€ è un'opzione che merita seriamente di essere considerata.

