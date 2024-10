Ride 5 per PS5 al suo MINIMO STORICO! IMPERDIBILE!

Se siete appassionati di corse motociclistiche o state cercando un'esperienza di gioco adrenalinica su PS5, Ride 5 è una scelta che non potete lasciarvi sfuggire, soprattutto considerando l'attuale offerta su Amazon. Infatti, oggi viene proposto a soli 19,98€, con uno sconto del 36% sul prezzo mediano di 30,98€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per il gioco, rendendolo un’occasione perfetta per gli amanti delle due ruote.

Ride 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Ride 5 (qui trovate la nostra recensione completa), sviluppato da Milestone, porta la serie a un nuovo livello, garantendo un’esperienza di gioco fluida e visivamente mozzafiato. Con oltre 200 motociclette fedelmente riprodotte da marchi prestigiosi come BMW, Ducati e KTM, il livello di dettaglio è sorprendente. Ogni moto è stata ricreata con una cura maniacale, utilizzando materiali fisici per simulare con precisione superfici come il cuoio delle selle o la fibra di carbonio dei telai, offrendo una resa visiva eccezionale. Il titolo offre un’esperienza di guida realistica grazie a un avanzato sistema di meteo dinamico, che influisce sulle condizioni della pista e sulla manovrabilità delle moto.

Con più di 30 tracciati sparsi per il mondo, tra cui location iconiche come il Daytona International Speedway e il Nürburgring, Ride 5 offre una varietà di percorsi sia reali che immaginari. I dettagli grafici sono impressionanti, con texture di qualità e un uso efficace della tecnologia di illuminazione globale, rendendo ogni gara un'esperienza visiva unica. Inoltre, la modalità carriera include oltre 200 eventi e la possibilità di sfidare 10 rivali principali, fornendo ore di divertimento e sfide avvincenti.

Per i giocatori più competitivi, Ride 5 supporta il multiplayer online cross-platform, il che significa che potrete gareggiare contro altri giocatori, indipendentemente dalla piattaforma. A questo si aggiunge la possibilità di giocare in split-screen locale, una funzione molto richiesta che Milestone ha reintrodotto dopo anni di assenza.

Se cercate un gioco che unisca realismo, sfida e divertimento in un unico pacchetto, Ride 5 per PS5 è la scelta perfetta. Oggi potete portarvelo a a casa a meno di 20€, ovvero al suo minimo storico: preparatevi a vivere l'emozione delle corse motociclistiche come mai prima d'ora!

