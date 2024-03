CHE BONTÀ! Uovo di Pasqua gourmet Venchi a 39€!

Le uova di Pasqua firmate Venchi sono imperdibili ed oggi vi segnaliamo un'offerta per gli appassionati del cioccolato extra fondente! Oltre all'eleganza della sua confezione, questo uovo Gourmet Venchi vi sorprenderà con un'ottima offerta: da 45,04€ a soli 39,50€, permettendovi di risparmiare il 12% rispetto al prezzo consigliato. Con un peso di 350g, questa delizia è senza glutine e vegana, prodotta in Italia, e nasconde una sorpresa di gusto arricchita dalla croccantezza delle nibs di cacao al suo interno.

Uovo di Pasqua gourmet Venchi, chi dovrebbe acquistarlo?

L'uovo di Pasqua gourmet Venchi è l'acquisto perfetto per gli amanti del cioccolato extra fondente che cercano un prodotto di alta qualità. Realizzato con cioccolato fondente al 75% e arricchito con croccante granella di fave di cacao tostate, questo uovo soddisfa le esigenze di coloro che ricercano ingredienti naturali e di alta qualità. È un'opzione ideale per chi predilige dolci senza glutine, vegani e privi di conservanti e coloranti, in linea con una filosofia alimentare attenta e consapevole.

Con un prezzo scontato a soli 39,50€, l'uovo di Pasqua gourmet Venchi rappresenta un'offerta imperdibile per chi cerca un regalo di alta qualità. È il regalo perfetto per Pasqua, soprattutto per chi apprezza prodotti con ingredienti selezionati e un'impronta etica. Non perdete l'occasione di regalare (o regalarvi) un'esperienza gustativa straordinaria e genuina, arricchita da un tocco di lusso e attenzione per ogni dettaglio.

