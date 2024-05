Wolverine LEGO a soli 26€: perfetto per fan e collezionisti!

X-Men '97 è stata una serie di grande successo, e molti sono già curiosi di sapere quando arriverà su Disney+ la seconda stagione di questo revival animato dedicato ai Marvel. Nel frattempo, potreste considerare di dare un'occhiata a questa interessante offerta su Amazon: un set LEGO dedicato alla serie animata, incentrato su Wolverine, disponibile a soli 26,35€ invece di 37,99€ con uno sconto del 31%. Questo set è molto attraente e adatto a fan di tutte le età, permettendovi di assemblare una vera e propria action figure completa di articolazioni e iconici artigli!

Set LEGO di Wolverine, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO dedicato a Wolverine è perfetto per i fan dei supereroi Marvel, specialmente per chi ama le avvincenti storie degli X-Men o sono affascinati dalla serie animata X-Men '97. Destinato dagli 8 anni in su, il set offre la possibilità di creare un'action figure in mattoncini LEGO con completa snodabilità, numerosi dettagli e ampia posabilità. Queste caratteristiche lo rendono non solo divertente da costruire e giocare, ma anche un oggetto molto apprezzato da esporre.

Il set è composto da 327 pezzi e una volta assemblato creerà una figura alta ben 22 cm, dotata di numerose articolazioni mobili tra cui spalle, braccia, fianchi e gambe. Ogni dettaglio è curato con precisione, dalle iconiche 3 artigli per mano ai vivaci colori che rappresentano Wolverine nel suo costume classico giallo e blu, fedele al design della serie animata Marvel.

Questo set LEGO è davvero splendido e appagante, ideale per qualsiasi fan dei supereroi Marvel, sia giovane che adulto. La sua straordinaria posabilità lo rende un pezzo unico che merita di essere incluso nella vostra collezione di action figure. Inoltre, considerando il prezzo di 26,35€ invece di 37,99€, è un'acquisto praticamente imperdibile!

