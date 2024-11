Questo router ASUS vi offre prestazioni elevate per streaming e gaming, oggi IN SCONTO! - 40%

Se state cercando il miglior router WiFi per ottenere connessioni ultra-veloci e affidabili in tutta la vostra casa, ASUS RT-BE88U è la soluzione ideale ed è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 299,90€, con un incredibile sconto del 40% rispetto al prezzo di listino di 499€. Un'opportunità unica per aggiornare la vostra rete domestica al miglior prezzo mai visto finora! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router per ulteriori consigli.

ASUS RT-BE88U, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router ASUS RT-BE88U è un dispositivo di ultima generazione che sfrutta la più recente tecnologia WiFi 7 per offrire prestazioni senza precedenti. Grazie alla tecnologia 4K-QAM e al funzionamento Multi-Link, questo router garantisce un throughput fino a 7200 Mbps, ideale per streaming in 4K, gaming online senza lag e download ultra-rapidi.

Grazie alla sua potente CPU quad-core a 64 bit con frequenza di 2,6 GHz, il router assicura la capacità di gestire carichi di rete intensivi senza compromettere le prestazioni. La doppia porta 10G, una porta SFP+ all'avanguardia e una porta WAN/LAN 10G, insieme alle 4 porte 2,5G, consentono di potenziare la vostra rete cablata fino a 34 Gbps, offrendo una connettività stabile e velocissima per tutti i vostri dispositivi.

Una delle caratteristiche distintive dell'ASUS RT-BE88U è il supporto completo ad AiMesh, che permette di creare una rete domestica unificata con copertura estesa in ogni angolo della casa. Che abbiate una casa di grandi dimensioni o più piani, con AiMesh potrete godere di un segnale WiFi potente e stabile ovunque.

Inoltre, il router è dotato di funzionalità avanzate di sicurezza di rete e VPN, garantendo la protezione dei vostri dati da minacce esterne. Grazie al rilevamento AI WAN, potete mantenere sempre attiva la connessione a internet, anche in caso di problemi con il vostro ISP. La porta USB integrata è perfetta per il tethering 4G LTE e 5G, offrendo un'opzione di backup in caso di interruzioni della rete principale.

Con un prezzo scontato di 299,90€, l'ASUS RT-BE88U rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un router di fascia alta che possa supportare le esigenze delle reti moderne. Che si tratti di streaming, gaming, smart home o lavoro da remoto, questo router è in grado di offrire le prestazioni che vi aspettate.

