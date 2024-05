OFFERTA SUPER! Robot aspirapolvere LEFANT N1 scontato del 50%!

Siete alla ricerca di una soluzione efficace ed economica per automatizzare le pulizie di casa? LEFANT N1 è un robot aspirapolvere innovativo, caratterizzato da una potente aspirazione di 4500 Pa e da quattro modalità di pulizia regolabili. È controllabile comodamente tramite un'app o utilizzando i principali assistenti vocali come Alexa o Google Assistant. E la buona notizia? Inizialmente venduto a 279,99€, ora è in offerta su Amazon a soli 139,99€, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino!

LEFANT N1, chi dovrebbe acquistarlo?

LEFANT N1 è una scelta eccezionale per chi cerca un aiuto extra nelle pulizie domestiche, specialmente per chi ha animali domestici e deve affrontare quotidianamente la pulizia di tappeti e pavimenti ricoperti di peli. Dotato di una potente aspirazione da 4500 Pa, questo robot aspirapolvere è in grado di rimuovere efficacemente lo sporco, la polvere e i peli degli animali domestici su diverse superfici, contribuendo a mantenere l'ambiente domestico salubre e pulito. Grazie alla tecnologia Freemove, LEFANT N1 è in grado di evitare ostacoli e scale in modo efficiente, adattandosi in modo intelligente a diversi ambienti domestici senza richiedere interventi manuali.









E le sue funzionalità non si fermano qui: questo dispositivo si dimostra estremamente conveniente per chi desidera controllare le operazioni di pulizia a distanza. Grazie al supporto dell'app e ai comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant, è possibile impostare programmi specifici, modalità e livelli di aspirazione comodamente dal proprio smartphone, rendendo la gestione della pulizia domestica flessibile e adattabile alle proprie esigenze quotidiane. Con un'autonomia di 165 minuti, garantisce una pulizia approfondita anche nelle case più ampie, mantenendo un livello di rumore contenuto a 55 dB.

Investire nel LEFANT N1 significa scegliere un dispositivo di pulizia all'avanguardia, perfetto per affrontare lo sporco quotidiano, specialmente nelle case con animali domestici. Con un prezzo di 139,99€, questa offerta rappresenta un'opportunità eccezionale per avere a disposizione una tecnologia di pulizia avanzata a meno della metà del suo costo originale!

Vedi offerta su Amazon