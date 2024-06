Questo monitor gaming BenQ oggi costa pochissimo! (-28%)

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Oggi Amazon offre una promozione molto interessante e che fa proprio al caso vostro! BenQ MOBIUZ EX240N è un monitor da 24,5 pollici con una risoluzione Full HD 1920x1080 e una frequenza di aggiornamento a 165Hz per un'esperienza di gioco fluida. Equipaggiato con le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer per ottimizzare ogni dettaglio visivo, integra altoparlanti da 2,5W con audio premium e soluzioni pensate per il comfort visivo. Originariamente venduto a 189€, è ora disponibile a soli 136,89€. Questo significa che potete beneficiare di uno sconto del 28% e ottenere un considerevole risparmio sull'acquisto di un monitor già celebrato per le sue prestazioni eccezionali.

BenQ MOBIUZ EX240N, chi dovrebbe acquistarlo?

BenQ MOBIUZ EX240N rappresenta una scelta ottimale per tutti gli appassionati di videogiochi alla ricerca di un monitor capace di offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165Hz e al tempo di risposta di 1ms, è perfettamente adatto per i giochi ad alta velocità e in grado di garantire immagini nitide e senza sfocature. Inoltre, l'integrazione della tecnologia AMD FreeSync Premium assicura una sincronizzazione perfetta tra monitor e GPU, eliminando gli strappi dell'immagine e rendendo ogni sessione di gioco più piacevole.

ìBenQ MOBIUZ EX240N va oltre le necessità dei giocatori più esigenti, grazie anche alle tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer che ottimizzano la qualità dell’immagine in ogni scenario di gioco, migliorando la visibilità in ambienti scuri senza sovraesporre quelle più chiare. Anche gli utenti più attenti alla salute visiva troveranno beneficio nella tecnologia Eye-Care, pensata per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Infine, per chi desidera un'esperienza audiovisiva completa, gli altoparlanti integrati offrono un suono di qualità superiore, perfetto per immergersi completamente nelle varie atmosfere di gioco senza la necessità di altoparlanti esterni. Questo monitor rappresenta, dunque, la scelta ideale per i giocatori che non vogliono compromessi tra prestazioni, qualità dell’immagine e comfort visivo.

In offerta a soli 136,89€, BenQ MOBIUZ EX240N rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un monitor gaming ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. Con caratteristiche avanzate, come l'alta frequenza di aggiornamento, le tecnologie di ottimizzazione dell'immagine e la praticità d'uso, offre un valore eccezionale per migliorare ogni esperienza di gioco. Vi consigliamo l'acquisto di questo monitor per immergervi completamente nei vostri mondi di gioco preferiti con una qualità visiva e audio superiore.

