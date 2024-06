Questa RTX 4070 Ti dedicata a Spider-Man non è mai costata così POCO! -26%

Se siete appassionati di gaming e amanti di Spider-Man, questa offerta è perfetta per voi! La scheda video Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Amp Airo Spider-Man è attualmente in sconto su Amazon a soli 830€, con un ribasso del 26% rispetto al prezzo più basso recente di 1.125,34€. Questo è un affare imperdibile per migliorare le vostre sessioni di gioco con una delle schede grafiche più performanti sul mercato.

Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Amp Airo Spider-Man, chi dovrebbe acquistarla?

La Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Amp Airo Spider-Man è una scheda video di fascia alta, progettata per offrire prestazioni eccezionali nei giochi più recenti. Alimentata dall'architettura NVIDIA Ada Lovelace, questa scheda è dotata di 12 GB di memoria GDDR6X e supporta la tecnologia DLSS 3 per migliorare ulteriormente la qualità visiva e le prestazioni. Il design esclusivo ispirato al film "Spider-Man: Across the Spider-Verse" rende questa scheda un pezzo unico per i collezionisti e gli appassionati del supereroe.

Una delle caratteristiche distintive di questa scheda è il sistema di raffreddamento avanzato AMP AIRO. Utilizzando un design a tripla ventola e un dissipatore di calore con cinque heatpipes, la Zotac RTX 4070 Ti garantisce temperature operative basse anche durante le sessioni di gioco più intense. Il backplate magnetico personalizzato con illustrazioni di Spider-Man aggiunge un tocco estetico unico e può essere rimosso facilmente se desiderato. La scheda include anche una serie di accessori tematici come adesivi e una statuetta, rendendo l'acquisto ancora più interessante per i fan del film​.

In termini di connettività, la Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Amp Airo Spider-Man offre tre porte DisplayPort 1.4a e una porta HDMI 2.1, supportando risoluzioni fino a 8K. Questa scheda è ideale per chi cerca una soluzione potente per il gaming a 1440p e 4K, offrendo un'esperienza fluida e dettagliata grazie anche alla tecnologia Ray Tracing di NVIDIA. Con un TDP di 285W, è consigliato utilizzare un alimentatore da almeno 600W per garantire prestazioni stabili e sicure.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Con uno sconto del 26%, la Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Amp Airo Spider-Man è disponibile a soli 830€. Approfittate subito di questa promozione per portare il vostro setup di gaming a un livello superiore, con prestazioni eccezionali e un design esclusivo che celebra uno dei supereroi più amati di sempre!

Vedi offerta su Amazon