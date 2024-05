Solo 9€ per questa ottima chiavetta USB Lexar da 32 GB

La chiavetta USB Lexar JumpDrive S80 da 32 GB offre prestazioni di trasferimento dati elevate grazie alla sua compatibilità USB 3.1 e alla velocità di lettura fino a 130 MB/s. E viste le sue caratteristiche l'ottima notizia è che oggi è disponibile a un prezzo speciale su Amazon, in occasione della Gaming Week: è infatti in vendita al prezzo scontato di 8,99€, con uno sconto del 10%.

Lexar JumpDrive S80, chi dovrebbe acquistarla?

Questa chiavetta è perfetta per coloro che cercano una soluzione affidabile e veloce per archiviare e trasferire dati. Con una capienza di 32GB e velocità di lettura fino a 130 MB/s, è ottima per spostare grandi quantità di dati tra casa e ufficio, o per gli studenti che devono proteggere i propri progetti di studio. Il design retrattile protegge il connettore USB quando non in uso, garantendo maggiore durata nel tempo.

La Lexar JumpDrive S80 è compatibile con USB 3.1 Gen 1 per elevate velocità di trasferimento, ma funziona anche con dispositivi USB 3.0 e 2.0 per massima flessibilità. Inoltre, la crittografia AES a 256 bit garantisce una sicurezza aggiuntiva per i dati memorizzati, perfetta per chi cerca protezione per informazioni sensibili.

Acquistare la Lexar JumpDrive S80 a 8,99€ durante questa offerta rappresenta un investimento intelligente per coloro che cercano una soluzione di archiviazione veloce e sicura, facilissima da trasportare per tenere i propri file sempre con sé e pronti all'uso, che lavoriate in un ufficio, che siate all'università o che abbiate semplicemente bisogno di spostarli da un computer all'altro in casa.

