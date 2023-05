C'è stata una vibrante attesa attorno al prezzo di ASUS ROG Ally, che dice in effetti molto delle ambizioni della handheld di casa ASUS.

Sappiamo infatti che sono molti ad aver provato la conquista del mercato delle piattaforme handheld: opzioni come Ayaneo, ad esempio, contavano molto sulla potenza, ma dalla loro avevano un prezzo eccessivo.

Steam Deck, dal canto suo, è riuscita ad aprirsi a un mercato molto più ampio sia per le garanzie fornite da Valve ai suoi utenti, sia per i prezzi molto accessibili: ecco perché era importante che anche ASUS ROG Ally mantenesse il suo costo di listino sotto una certa soglia psicologica, per provare a fare davvero concorrenza alla piattaforma pensata per Steam.

L'operazione, completata sicuramente negli USA, è parzialmente riuscita in Europa, dove a causa delle diverse tassazioni (come l'IVA) il prezzo risulta sensibilmente più alto.

Quanto costa ASUS ROG Ally in Italia?

Il prezzo di ASUS ROG Ally, per il modello di punta con chip Z1 Extreme, sarà infatti di 799 euro per l'Europa, Italia compresa.

Sappiamo che questo modello, disponibile dal 13 giugno, sarà seguito da un altro, meno potente (con chip Z1 e metà dello spazio di archiviazione), ma non sappiamo ancora quale sarà in Italia il costo di questa variante – sicuramente più economica.

Per confronto, ricordiamo che Steam Deck ha un costo massimo di 649 euro per il modello con tutti i benefit (come un vetro migliorato e una custodia unica). La potenza di calcolo e di rendering dei giochi, al di là dell'assenza dell'SSD e della diversa capacità di archiviazione, rimane invece identica anche nel modello da 419 euro.

I prezzi nel resto del mondo

Altrove, come dicevamo, i costi sono riusciti a mantenersi molto più bassi rispetto all'Europa. Sappiamo che negli Stati Uniti il modello Z1 Extreme costerà $699, mentre quello più economico scenderà a $599.

In Regno Unito è stato confermato che il prezzo sarà di £699.

Negli Stati Uniti, per confronto, il prezzo di Steam Deck va da $399 (modello base) a $649 (modello superiore).