Quando un controller per Switch incontra l'universo di Zelda a soli 21€!

Se sei un appassionato di Nintendo Switch e Zelda, il controller Hori HORIPAD Turbo è l'accessorio che fa per te! Con un design elegante e semplice ispirato al leggendario universo di Zelda, questo controller cablato offre prestazioni elevate e un comfort duraturo per ogni tipo di gioco. La risposta ai comandi è rapida e precisa, ideale per chi cerca un’esperienza fluida e senza interruzioni. Oggi è in offerta a soli 20,99€, con un sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 29,99€.

Caratteristiche principali del controller Hori HORIPAD Turbo di Zelda

Ergonomia e comfort : grazie al design ergonomico, offre una presa comoda anche durante le sessioni di gioco più lunghe. I grilletti responsivi e gli stick analogici asimmetrici ad alta precisione ti permetteranno di muoverti con velocità e precisione in ogni situazione.

: grazie al design ergonomico, offre una presa comoda anche durante le sessioni di gioco più lunghe. I grilletti responsivi e gli stick analogici asimmetrici ad alta precisione ti permetteranno di muoverti con velocità e precisione in ogni situazione. Funzione turbo : per chi ama sfide veloci e senza sosta, la funzione turbo ti permette di ottenere un vantaggio in giochi d'azione e combattimento. In questo modo, potrai ottenere il massimo, riducendo il rischio di errori e migliorando la tua performance complessiva.

: per chi ama sfide veloci e senza sosta, la funzione turbo ti permette di ottenere un vantaggio in giochi d'azione e combattimento. In questo modo, potrai ottenere il massimo, riducendo il rischio di errori e migliorando la tua performance complessiva. Cavo lungo 3m: potrai giocare senza preoccuparti della distanza dalla console, garantendo una connessione stabile e senza ritardi. Grazie al cavo lungo 3 metri, avrai la libertà di muoverti comodamente senza essere limitato da cavi troppo corti.

Oggi puoi acquistarlo a soli 20,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 29,99€. Si tratta di un'ottima occasione per arricchire la tua esperienza di gioco su Nintendo Switch con un controller ufficiale che offre qualità, comodità e prestazioni eccellenti. Non lasciarti scappare questa offerta!