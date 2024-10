PS5 Pro torna disponibile su Amazon! Affrettatevi!

La Sony PlayStation 5 Pro, che ha visto esaurire rapidamente le prime unità, è nuovamente disponibile per il preorder su Amazon, con consegna a partire dal 7 novembre 2024. Il prezzo è fissato a 799,99€, e la console offre un notevole salto di qualità rispetto alla versione base. Grazie all'SSD da 2TB, avrete spazio in abbondanza per i vostri giochi, eliminando la necessità di gestione dello spazio. Inoltre, i tempi di caricamento saranno estremamente ridotti, migliorando significativamente l'esperienza di gioco e permettendovi di immergervi immediatamente nell'azione.

PlayStation 5 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 Pro si distingue per le sue prestazioni eccezionali, con supporto per il Ray Tracing avanzato che offre riflessi e rifrazioni di luce estremamente realistici, portando la grafica a un livello superiore. La tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), basata sull'intelligenza artificiale, migliora la qualità visiva, assicurando immagini nitide e dettagliate, ideali per sfruttare al meglio i TV 4K di ultima generazione. Non solo grafica mozzafiato, ma anche la possibilità di giocare fino a 120 fps, garantendo fluidità anche nei titoli più esigenti.

La retrocompatibilità è uno dei punti di forza di questa console, permettendovi di accedere a oltre 8.500 titoli PS4 e di godere di una qualità grafica migliorata in molti di questi grazie al Game Boost. Questo significa che non solo potrete continuare a giocare ai classici che avete amato, ma potrete farlo con una qualità visiva nettamente superiore, rendendo la PS5 Pro perfetta per chi vuole rivivere i propri giochi preferiti con una nuova veste grafica.

Infine, la connettività Wi-Fi 7 rappresenta un passo avanti nel mondo del gaming online, migliorando la stabilità delle connessioni e riducendo la latenza durante le vostre sessioni multiplayer. Potrete quindi contare su prestazioni impeccabili anche nelle partite online più impegnative, senza interruzioni o cali di connessione, rendendo la PS5 Pro perfetta per chi ama sfidare gli amici online. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di prenotarla su Amazon e preparatevi a un’esperienza di gioco rivoluzionaria, che vi catapulterà in un nuovo modo di vivere il divertimento virtuale!

Vedi offerta su Amazon