PS5 Digital Slim + 2 DualSense: il bundle perfetto per il Black Friday IN SCONTO!

È iniziata la settimana del Black Friday su Amazon, un periodo atteso da molti per approfittare di sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti di quest'anno, spicca il bundle PlayStation 5 Digital Slim con due controller DualSense, proposto a soli 434,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato di 509,99€. Per una panoramica completa delle migliori offerte, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

PS5 Digital Slim + 2 Dualsense, chi dovrebbe acquistarla?

La PlayStation 5 Digital Slim rappresenta l'evoluzione della console di Sony, offrendo un design più compatto e leggero rispetto al modello originale. Nonostante le dimensioni ridotte, mantiene le stesse prestazioni elevate, garantendo un'esperienza di gioco immersiva e fluida. La versione Digital Slim è priva di lettore ottico, ideale per chi preferisce acquistare e scaricare giochi in formato digitale.

Il bundle in offerta include due controller wireless DualSense, noti per le loro funzionalità avanzate come il feedback aptico e i trigger adattivi, che aggiungono un livello di realismo senza precedenti ai giochi compatibili. Avere un secondo controller è particolarmente utile per il multiplayer locale, permettendo di condividere l'esperienza di gioco con amici e familiari.

Oltre al design rinnovato, la PS5 Digital Slim offre un incremento dello spazio di archiviazione, passando da 825 GB a 1 TB, consentendo di installare più giochi e contenuti senza preoccuparsi dello spazio disponibile. La console supporta una risoluzione fino a 8K e un frame rate massimo di 120 Hz, offrendo una qualità grafica eccezionale per i titoli di nuova generazione.

Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo del gaming di nuova generazione o aggiornare la propria console attuale. La combinazione di un prezzo scontato, un design migliorato e l'inclusione di un secondo controller rende questo bundle particolarmente attraente.

Vedi offerta su Amazon