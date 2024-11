Proteggi la tua PS5 con la base verticale ufficiale, oggi IN SCONTO per il Black Friday!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti, segnaliamo la base verticale per PlayStation 5, disponibile a soli 26€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato di 29,99€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

Base verticale PS5, chi dovrebbe acquistarla?

La base verticale per PS5 è un accessorio essenziale per chi desidera posizionare la propria console in verticale, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica della postazione di gioco. Il pacchetto include la base stessa, una vite di montaggio, un attacco e un manuale di istruzioni, garantendo un'installazione semplice e sicura.

Questo supporto è progettato per offrire stabilità alla console, prevenendo cadute accidentali e assicurando una posizione fissa e sicura. Inoltre, il design del foro inferiore non influisce sulla dissipazione del calore della console, evitando problemi di surriscaldamento.

Realizzata con materiali di qualità, la base presenta cuscinetti in silicone sul fondo, fornendo una forte presa antiscivolo. Questo aiuta a prevenire urti accidentali che potrebbero causare la caduta della console, mantenendola in una posizione fissa e sicura.

L'installazione è semplice e non richiede attrezzi particolari. Basta posizionare la console sulla base, fissare la vite di montaggio e l'attacco inclusi, seguendo le istruzioni fornite nel manuale. In pochi minuti, la vostra PS5 sarà pronta per essere utilizzata in posizione verticale, con un aspetto elegante e ordinato.

Approfittare di questa offerta durante la settimana del Black Friday significa non solo risparmiare, ma anche migliorare l'organizzazione e la sicurezza della vostra area di gioco. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per acquistare la base verticale per PS5 a un prezzo scontato su Amazon.

