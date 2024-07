Prime Day: con questo codice 2 Echo Show 5 ti costano quasi come uno solo!

Se siete alla ricerca di un dispositivo smart versatile e avanzato, non potete perdere questa fantastica offerta su Amazon. Utilizzando il codice sconto "ECHOSHOW5", potete acquistare due Echo Show 5 (3ª generazione) a soli 117,98€. Affrettatevi, l'offerta è valida fino al 15 luglio alle 08:59. Si tratta di una delle offerte anticipate del Prime Day 2024, che ormai è davvero imminente.

Echo Show 5 (3ª generazione), chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Show 5 (3ª generazione) è una scelta eccellente per chi desidera integrare un dispositivo smart nella propria casa. Dotato di uno schermo da 5,5 pollici, permette di visualizzare il meteo, le ultime notizie e fare videochiamate in modo facile e intuitivo. Potrete anche tenere sotto controllo le videocamere compatibili, ascoltare la vostra musica preferita su Amazon Music, Spotify o altri servizi, grazie a una qualità audio migliorata con bassi più profondi e voci più nitide.

Il design compatto dell'Echo Show 5 lo rende adatto a qualsiasi ambiente, sia esso il soggiorno, la cucina o la camera da letto. Oltre alla sua utilità come dispositivo per lo streaming e la visualizzazione di contenuti multimediali, l'Echo Show 5 è perfetto per gestire la casa intelligente. Potete controllare dispositivi come lampadine e termostati, anche quando siete fuori casa, rendendo la gestione della vostra abitazione ancora più comoda e sicura. Grazie alla videocamera integrata, potete monitorare la famiglia e gli animali domestici, effettuare chiamate Drop In o controllare chi si trova alla porta d'ingresso tramite videocitofoni compatibili.

L'Echo Show 5 offre molteplici funzionalità che lo rendono un dispositivo indispensabile per una casa moderna e connessa. La fotocamera da 2 MP consente di effettuare videochiamate di alta qualità con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l'app Alexa. Inoltre, è possibile fare annunci verso gli altri dispositivi Echo in casa, garantendo una comunicazione fluida e immediata. Un altro vantaggio è la possibilità di utilizzare le vostre foto come sfondo grazie ad Amazon Photos, che permette ai membri Prime di archiviare foto illimitate nel cloud, rendendo l'Echo Show 5 anche un elegante cornice digitale.

Non perdete questa opportunità di migliorare la vostra casa con due Echo Show 5 al prezzo imbattibile di 117,98€. Approfittate subito del codice sconto "ECHOSHOW5" e godetevi tutti i vantaggi di un dispositivo smart di ultima generazione. La promozione termina il 15 luglio alle 08:59, quindi non esitate a fare il vostro acquisto e trasformare la vostra casa in un ambiente più connesso e tecnologico.

