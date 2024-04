Prezzo TOP su questo notebook gaming MSI con RTX 4080! (-200€)

Il potente notebook gaming MSI Vector 16 HX è ora disponibile su Amazon con una promozione davvero imperdibile! Normalmente venduto a 2.799€, è ora disponibile a soli 2.599€, con uno sconto del 7%, permettendovi di risparmiare 200€ su uno dei laptop più performanti sul mercato. Non perdete questa occasione!

MSI Vector 16 HX, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Vector 16 HX rappresenta la scelta ideale per una vasta gamma di utenti, in particolare per gli appassionati di gaming, i professionisti STEM e chiunque necessiti di elevate prestazioni multitasking con il più avanzato comparto grafico. Con il suo processore Intel Core i9-13980HX e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080, questo notebook è in grado di gestire senza sforzo le applicazioni più esigenti e i giochi più recenti ai massimi dettagli grafici. Il design innovativo Cooler Boost 5 garantisce un raffreddamento efficace, permettendo di mantenere elevate prestazioni per lunghe sessioni di utilizzo senza compromettere la stabilità del sistema.

Inoltre, la tastiera da gaming RGB personalizzabile per ogni tasto vi permetterà di avere un controllo completo su ogni aspetto dell'illuminazione, arricchendo l'esperienza d'uso sia nel gioco che nel lavoro.

Disponibile al prezzo di 2.599€, l'MSI Vector 16 HX rappresenta un'affascinante opportunità per gli appassionati del gaming e non solo. La sua combinazione di componenti di punta, innovazioni termiche e flessibilità d'uso lo rendono un acquisto consigliato per coloro che cercano le migliori prestazioni senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon