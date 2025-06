Bandai Namco è finalmente tornata ad aggiornarci su Little Nightmares 3, l'atteso terzo capitolo della saga avventura horror che ha finalmente una data d'uscita ufficiale.

Come segnalato da GamesRadar+, il publisher ha infatti svelato nelle scorse ore che la nuova avventura cooperativa sarà ufficialmente disponibile dal 10 ottobre 2025, confermando di fatto che non è stato necessario alcun tipo di rinvio al prossimo anno.

Oltre alle precedenti versioni già confermate, Bandai Namco ha svelato che Little Nightmares 3 sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2, con una versione appositamente ottimizzata per le nuove console ibride.

In questo capitolo, sviluppato da Supermassive Games, i giocatori dovranno necessariamente lavorare in cooperativa, scegliendo se allearsi con un amico online oppure affidarsi alla IA: se volete vedere più da vicino cosa aspettarvi, gli sviluppatori hanno rilasciato in contemporanea con l'annuncio un lungo filmato gameplay da ben 10 minuti, che troverete qui di seguito.

Ma la data d'uscita non è stata l'unica sorpresa svelata da Bandai Namco, che ha sfruttato l'occasione per annunciare Little Nightmares Enhanced Edition, una versione migliorata del primo capitolo per PS5, XSX|S, Switch 2 e PC.

Una versione che segue quanto fatto per il secondo capitolo (che trovate su Amazon) e che proporrà diverse migliorie: troveremo risoluzioni grafiche più elevate, tempi di caricamento più rapidi, ray tracing, luminosità superiori e alcune migliorie per l'accessibilità, come checkpoint rifiniti e quella che viene definita come assistenza per le traversate.

Little Nightmares Enhanced Edition sarà disponibile anche in questo caso dal 10 ottobre 2025 per tutti, ma con un'ulteriore sorpresa: se prenoterete l'edizione digitale di Little Nightmares 3, potrete già iniziare a giocarlo da adesso e totalmente gratis.

Il terzo capitolo sarà disponibile al prezzo consigliato di 39,99€, ma in alternativa potrete spendere 20 euro in più per l'edizione Deluxe per avere accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi.