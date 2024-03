Prezzo TOP su Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2! (-13%)

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Tra i tanti articoli oggi in sconto, vi segnaliamo la versione Nintendo Switch di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2, ora disponibile su Amazon a soli 25,99€, permettendovi di risparmiare il 13% sul prezzo più basso recente di 29,99€. Non perdete l'opportunità di rivivere le epiche scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill con un amico in modalità coop per 2 giocatori in locale o mettete alla prova le vostre abilità nella modalità party fino a 4 giocatori.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 è un titolo imperdibile per tutti i fan della celebre coppia cinematografica, offrendo un'avventura esilarante con un tocco di nostalgia. Amanti dei videogiochi che cercano una frizzante combinazione di azione e umorismo troveranno in questo gioco per Nintendo Switch un'esperienza unica, grazie a un sistema di combattimento migliorato e la possibilità di utilizzare oggetti dell'ambiente come armi. A prezzo scontato, questa nuova esplosiva avventura non solo soddisferà il desiderio di rivivere le storiche risse dei due eroi amati, ma farà anche scoprire ai più giovani perché Bud Spencer e Terence Hill sono entrati nella leggenda.

Inoltre, è consigliato agli appassionati di multiplayer locale, poiché offre una modalità coop per due giocatori, permettendo di vivere l'avventura insieme a un amico. Chi cerca un'esperienza condivisa troverà nei minigiochi per un massimo di 4 giocatori una sfida entusiasmante e divertente, perfetta per serate in compagnia. La ricca dotazione, che include un mini-artbook e un poster, insieme a copertina reversibile realizzata da Renato Casaro, aggiunge un ulteriore tocco di valore, rendendolo un acquisto obbligato non solo per i gamer ma anche per i collezionisti.

Al prezzo di soli 25,99€, Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 si presenta come un’occasione imperdibile per i fan e non solo. Grazie alla sua ricca offerta di contenuti unici, all’incredibile attenzione ai dettagli grafici e a un gameplay dinamico e variato, vi offre il perfetto equilibrio tra azione, humor e strategia. Consigliamo vivamente l’acquisto per rivivere in chiave moderna le avventure dei due iconici personaggi nella comodità del vostro Nintendo Switch.

Vedi offerta su Amazon