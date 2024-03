Prezzo TOP su Assassin's Creed Mirage Deluxe! (-14%)

Scoprite questa offerta imperdibile su Amazon inerente alla versione Xbox One/Xbox Series X|S di Assassin's Creed Mirage Deluxe. Vi immergerete nelle avventure di Basim in una Bagdad del IX secolo, trasformandovi da ladruncolo a Maestro Assassino con l'aiuto degli Occulti. Attualmente, lo potete acquistare a soli 35,99€ invece di 41,99€, godendo di uno sconto del 14% sul prezzo più basso recente. Non perdete l'occasione di cambiare il destino di Basim a un prezzo vantaggioso!

Assassin's Creed Mirage Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Mirage è il prodotto ideale per gli appassionati del franchise di Assassin's Creed o per chi è alla ricerca di un'avventura entusiasmante ambientata in un contesto storico riccamente dettagliato. Ambientato nelle affollate vie della Bagdad del IX secolo, il gioco offre l'opportunità di immergersi in una trama avvincente che ruota attorno a Basim, un giovane ladruncolo trasformato in un letale Maestro Assassino grazie all'influenza di un'antica organizzazione.

Oltre agli appassionati di storia e ai fan di lunga data della serie, questo gioco è anche consigliato a coloro che cercano un'esperienza di gioco immersiva che sfidi le loro abilità strategiche e li trasporti in una narrazione profonda e coinvolgente. La possibilità di vestire i panni di un personaggio così complesso e carismatico come Basim, all'interno di una ricostruzione storica meticolosa come quella della Bagdad del IX secolo, rende Assassin's Creed Mirage una scelta eccellente per gli amanti delle avventure riche di azione e mistero.

Al prezzo scontato di 35,99€, Assassin's Creed Mirage Deluxe rappresenta un'offerta imperdibile per gli appassionati della serie e per chiunque sia alla ricerca di un'avventura epica nel cuore del Medio Oriente medievale. Il mix di storia, mistero e azione rende questo gioco un acquisto consigliato, promettendo ore di divertimento garantito.

Vedi offerta su Amazon