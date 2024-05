Date una svolta smart alla vostra casa spendendo SOLO 11€

Se avete bisogno di una singola presa smart invece di una ciabatta multipresa, oggi è un ottimo momento per acquistare la TP-Link Tapo P105. Queste prese smart portano la tecnologia moderna nelle vostre case con un semplice click. E, attualmente, Amazon le offre con uno sconto del 31%, abbassando il prezzo di una singola unità a soli 10,99€. Un esborso piccolissimo, per rendere la vostra casa molto più smart.

TP-Link Tapo P105, chi dovrebbe acquistarla?

La TP-Link Tapo P105 è perfetta per chi vuole rendere la propria casa più intelligente senza investire troppo o fare grandi modifiche. È ideale per chi cerca un modo semplice per programmare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi domestici, migliorando l'efficienza energetica e riducendo il consumo di corrente.

Il controllo remoto tramite l'app dedicata permette di gestire gli elettrodomestici anche da fuori casa, rendendo questa presa intelligente un ottimo alleato per chi trascorre molte ore lontano e desidera trovare un ambiente accogliente al ritorno. È adatta anche per famiglie che vogliono programmare le routine quotidiane, come l'accensione e lo spegnimento delle luci, aumentando la sicurezza domestica grazie alla modalità assenza, che simula la presenza in casa.

Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, consente di controllare gli elettrodomestici con semplici comandi vocali, offrendo la massima convenienza e un'esperienza di utilizzo fluida. Con un design compatto che non ingombra e un prezzo accessibile di soli 10,99€, la TP-Link Tapo P105 è una soluzione ideale per rendere la vita quotidiana più confortevole e connessa.

Vedi offerta su Amazon