Prezzo BOMBA su questa scheda di espansione per Xbox! (-20%)

Finalmente il Prime Day 2024 è arrivato, portando con sé un’ondata di promozioni dedicate a chi possiede un account Amazon Prime. Solo oggi, troverete tante offerte su console e dispositivi da gaming. Infatti, oggi potete acquistare WD_BLACK C50, una scheda di espansione da 512GB esplicitamente progettata per Xbox, a soli 90,99€ anziché 113,07€. Questo rappresenta uno sconto del 20%, che vi consente di risparmiare notevolmente su un accessorio essenziale per gli appassionati di Xbox Series X|S. WD_BLACK C50 sfrutta la Xbox Velocity Architecture per assicurare prestazioni simili a quelle della memoria interna della console, consentendo di avere più spazio per i giochi che richiedono maggiore capacità di archiviazione. Facile da installare e pronto all'uso, offre un design elegante che si adatta alla perfezione con la vostra console. Non lasciatevi scappare questa opportunità di espandere la vostra libreria di giochi e migliorare la vostra esperienza di gioco.

WD_BLACK C50 da 512GB, chi dovrebbe acquistarlo?

WD_BLACK C50 è consigliato agli appassionati di Xbox Series X|S che stanno cercando di espandere lo spazio di archiviazione della loro console senza compromessi sulla velocità e le prestazioni. Grazie alla capacità di archiviazione da 512 GB, questo prodotto soddisfa l'esigenza di avere più giochi installati contemporaneamente, evitando così la tediosa necessità di cancellare o trasferire i titoli per fare spazio a quelli nuovi. La facilità di installazione, essendo un dispositivo plug-and-play, lo rende ideale per chi non vuole complicazioni tecniche o perdere tempo prezioso che potrebbe essere dedicato al gioco.

Inoltre, è perfetto per giocatori che desiderano sfruttare al massimo le caratteristiche della loro console Xbox Series X|S, grazie alla compatibilità con Quick Resume. Questa feature permette di sospendere una partita in corso, passare ad un altro gioco e poi riprendere esattamente da dove si era lasciato, una funzionalità supportata solo dalla SSD interna di Xbox e dalle schede di espansione come il WD_BLACK C50.

Attualmente proposto al prezzo di 90,99€, rispetto al prezzo originale di 113,07€, il WD_BLACK C50 rappresenta una scelta eccellente per tutti i possessori di Xbox Series X|S alla ricerca di una soluzione affidabile e di alta qualità per espandere lo spazio di archiviazione della loro console. Con l'aggiunta di questa scheda di espansione, avrete la libertà di salvare più giochi e accedervi rapidamente, migliorando notevolmente l'esperienza utente complessiva. Vi consigliamo quindi l'acquisto di WD_BLACK C50 per massimizzare il vostro divertimento e godervi al meglio la vostra libreria di giochi su Xbox.

