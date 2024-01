Prezzo BOMBA su ASUS ROG Ally! (-13%)

È arrivato il momento di fare un salto di qualità con ASUS ROG Ally, la console portatile che sta ridefinendo il mondo del gaming on-the-go. Ora disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile di 699€, ben 100€ in meno rispetto al prezzo consigliato di 799€, questo gioiello tecnologico è l'acquisto ideale per chi cerca prestazioni di alto livello in mobilità. Con uno sconto del 13%, ASUS ROG Ally diventa un'opportunità imperdibile per entrare nel gaming portatile di alto livello.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally si distingue per le sue specifiche tecniche all'avanguardia. Dotata di un display touchscreen da 7 pollici con risoluzione FullHD e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un'esperienza visiva straordinaria. Il cuore pulsante è l'AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD PCIE, garantendo prestazioni fluide e veloci. Con Windows 11 preinstallato, questa console è perfetta non solo per i giochi, ma anche per l'utilizzo quotidiano. La sua versatilità la rende ideale sia per i gamer hardcore che per coloro che desiderano un dispositivo potente per l'intrattenimento multimediale in movimento.

ASUS ROG Ally è ideale per gli appassionati di gaming che desiderano un'esperienza senza compromessi. Con performance di alto livello e un prezzo speciale di €699, anziché €799,00, vi catturerà con la sua estetica raffinata e la possibilità di collegarsi a tutte le piattaforme gaming e social preferite.

