Prestazioni da PRO: monitor gaming ASUS TUF da 27" 180 Hz con uno sconto del 26%!

Se siete appassionati di gaming e alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo scontato, l'offerta su Amazon per l'ASUS TUF Gaming VG27AQ3A non può essere ignorata. Con uno sconto del 26%, il prezzo scende a soli 245€, rispetto ai 329€ consigliati. Questo monitor da gaming da 27 pollici offre una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono uno tra i migliori per i giocatori professionisti e gli appassionati di giochi ad alta velocità.

ASUS TUF Gaming VG27AQ3A, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS TUF Gaming VG27AQ3A presenta un pannello QHD (2.560x1.440 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GTG), garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La tecnologia Fast IPS assicura colori brillanti e angoli di visione ampi, mentre l'Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) elimina il ghosting e il tearing, permettendo a ELMB e alle tecnologie di refresh rate variabile di lavorare insieme per offrire immagini nitide anche nelle scene più veloci.

Inoltre, la compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync, unita alla tecnologia AdaptiveSync, garantisce un gameplay senza problemi di tearing. Questo monitor supporta anche l'HDR-10, migliorando il contrasto e la gamma cromatica per immagini più vivide e realistiche. La copertura del 130% dello spazio colore sRGB offre colori estremamente accurati, ideale per chi cerca un'immersione completa nel gioco.

Per i giocatori che desiderano migliorare le proprie prestazioni, le funzionalità GamePlus e GameVisual offrono strumenti come timer, mirino, contatore di FPS e diverse modalità di visualizzazione ottimizzate per vari tipi di contenuti, migliorando l'esperienza visiva e l'efficacia nel gioco.

In definitiva, l'ASUS TUF Gaming VG27AQ3A è un monitor da gaming eccezionale, ora disponibile a un prezzo scontato su Amazon. Con le sue caratteristiche avanzate, è un'opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate e una qualità visiva straordinaria a un prezzo competitivo.

