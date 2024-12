Prestazioni al top con questo SPETTACOLARE monitor LG: affrettati, l'offerta è limitata!

Se sognate di trasformare la vostra postazione gaming in un vero centro di comando, LG UltraGear OLED 34GS95QE è il monitor che fa per voi. A soli 799,99€, con un incredibile sconto del 32% rispetto al prezzo precedente di 1.176,95€, questo schermo rappresenta l’equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e un design futuristico che conquisterà ogni gamer.

Con il suo display OLED da 34 pollici curvo (800R) e una risoluzione WQHD (3440x1440), avrete un’esperienza visiva mozzafiato. La tecnologia ultrawide 21:9 vi permette di immergervi completamente nel gioco, vedendo ogni dettaglio con il 34% di spazio in più rispetto ai classici 16:9. I pixel autoilluminanti OLED eliminano qualsiasi alone, offrendo neri perfetti e una gamma di colori vividi che rendono ogni scena un’opera d’arte.

La velocità è l’arma vincente di questo monitor: refresh rate da 240Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG) significano zero ritardi, zero sfocature. Le sessioni competitive diventano incredibilmente fluide, soprattutto grazie al supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, che eliminano tearing e stuttering anche nei momenti più frenetici. E con la certificazione HDR 400 True Black, ogni dettaglio prende vita con contrasti straordinari e colori realistici.

Oltre alle prestazioni da urlo, LG UltraGear OLED 34GS95QE colpisce per il suo design bianco minimalista, moderno ed elegante. La base regolabile vi permette di trovare la posizione ideale per dominare ogni match, mentre l’illuminazione aggiunge un tocco di stile alla vostra battaglia virtuale. Non lasciatevi scappare questa offerta unica: a soli 799,99€, LG UltraGear OLED 34GS95QE è l’upgrade definitivo per chi vuole vincere… e farlo con stile!