Il Natale 2021 si avvicina e con lui si fanno ancora più ricche le quantità di offerte speciali relative a una valanga di accessori e oggetti per il gaming, specie ora che PS5 e Xbox Series X|S sono uscite anche in Europa. E visto che è ormai tempo di regali, pensare a un bel monitor di ultima generazione è sicuramente un'idea vincente!

I monitor pensati anche e soprattutto per i videogiochi next-gen sono infatti un regalo molto gradito, che farà la gioia di ogni videogiocatore (di tutte le età). Tenendo conto delle caratteristiche di ciascun pannello dall'attuale disponibilità di Amazon, abbiamo deciso di darvi una mano nella scelta, selezionando per voi i migliori monitor da regalare a Natale.

I migliori monitor gaming da regalare a Natale

ASUS ROG Strix XG43UQ

Il migliore per il 4K

Il monitor ASUS ROG Strix XG43UQ è un vero mostro, ideale per i videogiocatori più esigenti che cercano un'esperienza senza compromessi. Con un pannello da ben 43" e una risoluzione 4K Ultra HD, questo monitor garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 144 Hz assicura un'azione fluida e senza sfarfallii.

Ma le caratteristiche impressionanti non finiscono qui: il monitor gaming ASUS ROG Strix XG43UQ è dotato anche della certificazione DisplayHDR 1000, che garantisce una maggiore gamma dinamica e un'esperienza visiva ancora più immersiva. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync 2 HDR, il monitor gaming ASUS ROG Strix XG43UQ garantisce inoltre un'esperienza fluida e senza ritardi, eliminando tearing e jittering. Il design elegante e moderno del dispositivo, con una finitura in nero opaco e il logo ROG in rilievo sul retro, lo rende anche un elemento esteticamente accattivante per qualsiasi setup da gaming.

ASUS PG27AQDM

Il migliore OLED

Il monitor ASUS PG27AQDM incarna l'essenza del gaming di alta qualità con il suo display OLED. Questo prodotto, con una diagonale di 27 pollici, è dotato di un pannello OLED prodotto da AU, capace di offrire una risposta visiva abbagliante con un tempo di risposta di 0,03 ms, ideale per le sessioni di gioco intense e competitive. La definizione di un'esperienza di gioco endgame si materializza con una risoluzione 1440P e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, offrendo immagini nitide e fluidità ineguagliabile. ASUS PG27AQDM non è solo un capolavoro di performance, ma è anche un baluardo di protezione con le sue funzionalità di protezione OLED avanzata che assicurano la longevità del display. In un'epoca in cui la competizione nel gaming è tanto feroce, avere un monitor come l'ASUS PG27AQDM può significare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, rendendolo un compagno ideale per i gamer.

Samsung Odyssey Neo G9

Per la massima immersione

Se siete affascinati dai monitor curvi per farvi letteralmente “avvolgere” dalle immagini, non possiamo che consigliarvi un prodotto di casa Samsung, l'Odyssey Neo G9, monitor dalle dimensioni particolarmente generose e dotato di un pannello curvo VA da ben 49” a risoluzione 5.120×1440 (quindi in formato 32:9) con frequenza di aggiornamento di 240Hz e solo 1ms come tempo di risposta.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo dotato delle più moderne tecnologie, a partire dal supporto a Radeon FreeSync 2 e G-Sync sino ad arrivare alla certificazione DisplayHDR 2000 e HDR10+, senza ovviamente dimenticare l'impiego della tecnologia Quantum Matrix con Quantum Mini LED per avere una qualità d'immagine davvero sublime. La dotazione di porte integrate vede la presenza di un ingresso HDMI 2.1, due DisplayPort 1.a ed un hub con due porte USB 3.0, oltre alla consueta uscita audio tramite jack da 3,5mm.

LG 27GL850

Per chi preferisce i 1440p

LG 27GP850 è un monitor equipaggiato con un display da 27” NanoIPS a risoluzione 2560 x 1440 pixel che offre un tempo di risposta di 1 ms (GTG), un rapporto di contrasto 1000:1, una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e, soprattutto, la compatibilità perfetta con la tecnologia G-Sync che consente un’esperienza di gioco estremamente fluida sincronizzando la frequenza del monitor con le GPU prodotte da NVIDIA.

Nel retro trovano posto una Display Port 1.4 e due HDMI 2.0, mentre un hub USB 3.0 a due porte vi permetterà di collegare in modo semplice e veloce ulteriori periferiche direttamente al monitor, senza occupare le porte USB del case o scheda madre. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, ci troviamo di fronte ad un dispositivo in grado di riprodurre il 98% dello spazio colore DCI-P3 e che supporta la tecnologia VESA DisplayHDR 400.

Sony INZONE M9

Ottimo anche per le console

Se state cercando un monitor da gaming da impiegare non solo con il vostro PC, ma anche con le console delle generazione attuale generazione, il Sony INZONE M9 è quello che fa per voi.

Dotato di un pannello da 27” IPS a risoluzione 4K con supporto alla tecnologia HDR e FreeSync e frequenza di aggiornamento sino a 144Hz, questo dispositivo ha tutte le carte in regola per farvi giocare alla grande anche con le vostre PlayStation 5 (di cui riprende alcune scelte di design) e Xbox Series X. Infatti, come ingressi troviamo, oltre a una Display Port 1.4 e una USB Type-C, ben due HDMI 2.1, le quali permettono di godere di tutti i vantaggi del nuovo standard, tra cui i 4K a 120Hz.