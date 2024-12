Prestazioni al massimo con Acer Predator Triton 17X in offerta Black Friday! (-200€)

Volete comprare un notebook da gaming ma non volete spendere troppo? Ecco una super offerta Black Friday! Immergetevi nel mondo del gaming con Acer Predator Triton 17X! Attualmente disponibile a 2.799€, vanta uno sconto di 200€ sul prezzo originale di 2.999€. Questo portatile equipaggiato con tecnologia all'avanguardia vi assicurerà prestazioni di livello desktop grazie al processore Intel Core i9-13900HX e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB GDDR6. Dotato di un display Mini LED WQXGA IPS da 17 pollici, vi offre un'esperienza visiva eccezionale, mentre la sua memoria SSD da 2 TB e fino a 64 GB di RAM DDR5 vi permetteranno di spingervi oltre i limiti nelle vostre sessioni di gioco. Non perdete l'occasione di portare il vostro gaming al livello successivo!

Acer Predator Triton 17X, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Predator Triton 17X è un gioiello di tecnologia pensato per soddisfare pienamente le esigenze di coloro che non si accontentano e cercano prestazioni al vertice nel mondo dei videogiochi e della creazione di contenuti. Con il suo processore Intel Core i9 di tredicesima generazione e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, offre prestazioni equiparabili a quelle di un PC desktop di alto livello. Questo lo rende la scelta ideale per i gamer più esigenti che vogliono godersi i titoli più recenti con la massima fluidità e dettaglio grafico, nonché per i creatori di contenuti digitali che richiedono grande potenza di elaborazione per editing video, rendering 3D e altre attività creative intensive.

Al di là delle sole prestazioni, Acer Predator Triton 17X si distingue anche per caratteristiche che ne migliorano l'esperienza d'uso sotto ogni punto di vista. Il display Mini LED da 17 pollici con un refresh rate di 250 Hz garantisce immagini nitide e fluide, fondamentali tanto nel gaming ad alto livello quanto nella revisione precisa di contenuti visivi. La ricca dotazione di porte assicura una connettività versatile, adattandosi a svariate esigenze, mentre la tastiera retroilluminata RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile e funzionalità che molti apprezzeranno.

Attualmente in offerta a 2799,00€ rispetto al prezzo di listino di 2999,00€, Acer Predator Triton 17X rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un laptop gaming ad alte prestazioni, con l'ultima tecnologia in fatto di display e grafica. La sua vasta gamma di funzionalità avanzate e opzioni di connettività lo rende ideale sia per i giocatori hardcore che per i creatori di contenuti. Consigliamo vivamente l'acquisto di questo portatile per sperimentare il meglio del gaming e della creatività ovunque vi troviate.

