Prenota ora Final Fantasy VII Rebirth per PC con uno SCONTO del 43%!

Se siete fan di Final Fantasy VII e desiderate vivere un’esperienza ancora più intensa, non potete lasciarvi sfuggire l’opportunità di prenotare la versione PC di Final Fantasy VII Rebirth. Disponibile dal 23 gennaio 2025, è già in promozione a soli 39,99€ su Instant Gaming, con un imperdibile risparmio del 43% rispetto al prezzo standard di 70€. Approfittate di questo prezzo eccezionale per immergervi nell’attesa seconda parte della trilogia del remake.

Prenota ora Final Fantasy VII Rebirth

Questo capitolo riprende la narrazione epica subito dopo la fuga da Midgar, trascinandovi in un mondo vasto e ricco di dettagli. Cloud e i suoi amici, tra cui Tifa, Aerith, Barret e Red XIII, si avventurano in terre sconosciute per affrontare nuove sfide e svelare i segreti del pianeta. Grazie alle innovazioni tecnologiche, esplorerete ambientazioni mozzafiato, cavalcando chocobo attraverso pianure sconfinate e affrontando avventure indimenticabili. La trama, che si intreccia con le macchinazioni di Sephiroth e le battaglie contro la Shinra, promette di riscrivere la storia in modi inaspettati.

Prenotando ora, avrete accesso a bonus esclusivi che renderanno la vostra esperienza ancora più speciale. Tra questi, la Materia di invocazione Trio Moguri, il Bracciale Shinra II e il Bracciale di Midgar MK-II: equipaggiamenti preziosi che vi aiuteranno a dominare ogni sfida. Inoltre, la qualità visiva nativa in 4K e le ottimizzazioni per PC garantiscono un gameplay fluido e coinvolgente, rendendo questo titolo un must-have per ogni appassionato di giochi di ruolo.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione di prenotare Final Fantasy VII Rebirth per PC a soli 39,99€, con un incredibile risparmio del 43%. Scoprite il mondo al di fuori di Midgar e unitevi a Cloud e compagni in un viaggio epico. Prenotate subito e preparatevi a vivere un'avventura che rimarrà nel vostro cuore per sempre!