Porta il cinema a casa tua con questa smart TV da 75 pollici, ora in SCONTO su Amazon!

Se siete alla ricerca di una smart TV QLED 4K con prestazioni elevate e un prezzo competitivo, allora l'Hisense 75E77NQ disponibile su Amazon è un'ottima opportunità da non perdere. Questo televisore da 75 pollici è in offerta a soli 699,90€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 919€, un’occasione perfetta per migliorare il vostro intrattenimento domestico. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli.

Hisense 75E77NQ, chi dovrebbe acquistarla?

Hisense 75E77NQ è dotato di un pannello QLED 4K con risoluzione di 3.840x2.160 pixel, capace di offrire colori incredibilmente vividi e una qualità dell’immagine estremamente dettagliata grazie alla tecnologia Quantum Dot. Questa TV supporta anche formati HDR avanzati come Dolby Vision, HDR10+ e HLG, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva con neri più profondi e una gamma cromatica più ampia. Queste caratteristiche la rendono ideale non solo per la visione di film e serie TV, ma anche per il gaming, grazie al Game Mode Plus che riduce il ritardo di input, e alla Game Bar, che facilita la gestione delle impostazioni durante le sessioni di gioco.

In termini di suono, Hisense 75E77NQ non delude grazie all'integrazione della tecnologia Dolby Atmos, che vi avvolgerà in un'esperienza audio tridimensionale, perfetta per immergervi completamente nei vostri contenuti preferiti. Con i suoi potenti altoparlanti da 30W, questo televisore vi garantisce un audio chiaro e potente, migliorando la visione di film, eventi sportivi e sessioni di gioco.

Dal punto di vista delle funzionalità smart, questo modello utilizza il sistema operativo VIDAA U7, noto per la sua facilità d’uso e la compatibilità con numerose app come Netflix, YouTube e Prime Video. Inoltre, è dotato di Alexa integrato, permettendovi di controllare la TV con semplici comandi vocali. La compatibilità con Airplay 2 e la funzione di condivisione schermo tramite dispositivi Android rendono ancora più semplice la connessione e la condivisione di contenuti da smartphone e tablet.

Se cercate un televisore 4K dalle prestazioni elevate e con funzionalità avanzate a un prezzo imbattibile, l'Hisense 75E77NQ è un acquisto che soddisferà le vostre aspettative. Tuttavia, considerando l'offerta limitata e il risparmio significativo, vi consigliamo di approfittare subito di questa promozione su Amazon, prima che l'offerta scada!

Vedi offerta su Amazon